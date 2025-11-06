Βορίζια: Στο νοσοκομείο το βρέφος 15 ημερών της οικογένειας Φραγκιάδακη

Κομάντος της Ελληνικής Αστυνομίας στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025 και την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου εισήχθη τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη το νεογέννητο βρέφος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μίας εκ των δύο που εμπλέκονται στο μακελειό στα Βορίζια.

Το μωράκι που έφερε στον κόσμο πριν από περίπου 15 ημέρες η σύζυγος του 29χρονου, από τα αδέρφια Φραγκιαδάκη, νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr αντιμετωπίζει αναπνευστικό πρόβλημα.

Η νεαρή μητέρα του βρέφους είναι η γυναίκα που μετά την παράδοση των τριών αδερφών Φραγκιαδάκη, το απόγευμα της Τρίτης, μίλησε στους δημοσιογράφους και έκανε έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογενείας να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική «για να ζήσουν τα παιδιά μας» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, με τρεμάμενη φωνή είχε πει στους δημοσιογράφους: «Όταν ανατίναξαν το σπίτι, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους, τι επρόκειτο να γίνει. Δεν σεβάστηκαν ούτε το δέκα ημερών παιδί μου ούτε την άλλη που είναι έγκυος ούτε τα άλλα δύο παιδιά που έχουμε. Με κατέβασε ο άνδρας μου με τα δύο παιδιά και με έβαλε μέσα στο σπίτι. Το άλλο μας παιδί, που είναι πέντε ετών, ήταν έξω στην αυλή - και πηγαίνανε οι σφαίρες στην αυλή μου. Βγήκε ο άνδρας μου έξω και περνούσαν οι σφαίρες πάνω από το κεφάλι του. Ούτε όπλο κρατούσε ο σύζυγός μου ούτε πήγε να σκοτώσει κανέναν. Από τη δική μας πλευρά όπλα δεν είδα - με έβαλε ο άνδρας μου μέσα στο σπίτι, έχω δέκα ημερών παιδί».