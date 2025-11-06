Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα Δικαστήρια Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Λίγο πριν τις 11 το πρωί, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της φονικής συμπλοκής που συγκλόνισε τα Βορίζια το περασμένο Σάββατο.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ η μεταφορά του έγινε από την πίσω είσοδο του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ενδεχόμενες εντάσεις, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν σπηλιά μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στην οποία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η σύλληψή του έγινε με βάση τις διατάξεις περί οπλοκατοχής, ωστόσο η προανάκριση που ακολούθησε επικεντρώθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται βασικός “πρωταγωνιστής” του επεισοδίου, καθώς στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της φονικής ανταλλαγής πυρών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

