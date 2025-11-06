Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή– Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη παίρνει νέα διάσταση. Μετά τη σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, η Ελληνική Αστυνομία αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή που ήταν μαζί με τον 43χρονο στο ίδιο σημείο και πυροβολούσαν κατά ριπάς προς το σημείο του μακελειού. Αποτελούσαν την ομάδα υποστήριξης του Φανούρη Καργάκη. Δεν αποκλείεται ένας από τους δύο άνδρες να είναι πίσω από τη δολοφονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsbomb είναι αυτό που έφτασε ανώνυμα στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες.

Ο γαμπρός φαίνεται να πυροβολεί από υψόμετρο κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Το βίντεο έχει καταγραφεί τη στιγμή της ένοπλης συμπλοκής και θεωρείται το πιο κρίσιμο στοιχείο της έρευνας καθώς μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα από τα όπλα του μακελειού αλλά μόνο οπλισμός που είχαν στην κατοχή τους συγγενείς των εμπλεκόμενων. Μάλιστα το ένα ήταν κρυμμένο σε τουαλέτα εγκαταλελειμμένου κτηρίου και το άλλο σε σπηλιά στα βουνά πάνω από τα Βορίζια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο 39χρονος "έσβησε" από 9αρι και έχει πυρίτιδα στο χέρι ενώ η γυναίκα λόγω του ότι έχει διαμπερές τραύμα με μεγάλη διαδρομή στο σώμα, οι αρχές εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε από καλασνικοφ.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί θεωρούν δεδομένο ότι ο 39χρονος και τα τέσσερα αδέρφια είχαν 9ρια πιστόλια.

Η τραγωδία των Βοριζίων δεν είναι μια «οικογενειακή διαμάχη». Είναι ένα καμπανάκι για τη σκοτεινή πλευρά της τιμής και της εκδίκησης, που συνεχίζει να αιματοκυλά την Κρήτη. Η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος και να αποκαλύψει όχι μόνο το ποιος σκότωσε, αλλά και το πραγματικό κίνητρο.

