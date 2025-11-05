Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία

Στα χέρια της αστυνομίας βίντεο που «καίει» τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη

Βορίζια: Και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή αναζητά η αστυνομία
Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εμφανίζονται βέβαιοι για την εμπλοκή του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη στο αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς φέρεται να είναι αυτός που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από υψηλό σημείο μέσα στο χωριό. Την ίδια στιγμή η αστυνομία αναζητά και δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί

Ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, μετά από μαρτυρίες που τον «έδειξαν» ως δράστη. Η αστυνομία εντόπισε σε ιδιόκτητο κτήμα του όπλα και φυσίγγια. Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές διαθέτουν πλέον βίντεο που δείχνει τον 43χρονο να πυροβολεί κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Σε μια σπηλιά, λίγα μέτρα από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, έξω από τα Βορίζια, βρέθηκαν μια καραμπίνα, ένα 9άρι όπλο και δεκάδες φυσίγγια, προσεκτικά κρυμμένα από τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος είχε πέσει θύμα δολοφονίας το περασμένο Σάββατο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ ειδικά συνεργεία συνέλεξαν αποτυπώματα και δείγματα DNA από τα όπλα και τους κάλυκες.

Ο άνδρας συνελήφθη για οπλοκατοχή και για ενεργή συμμετοχή στο μακελειό. Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι συμμετείχε ενεργά στη συμπλοκή, ενώ παράλληλα ερευνάται αν είναι ο δράστης που πυροβόλησε την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, μετά την παράδοση των τριών αδελφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.

Τι κατέθεσαν οι συλληφθέντες

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στις 11 π.μ. Οι ίδιοι αρνούνται ότι πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και αφήνουν υπόνοιες ότι οι συγγενείς τους που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ ενδέχεται να ήταν αυτοί που άνοιξαν πυρ στο κέντρο του χωριού.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους, έφτασε ανακριτής για να αποφευχθεί τυχόν ένταση, ενώ η απολογία τους αναμένεται να γίνει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, κατηγορούμενος ότι παρέσυρε και κρύβοντας μια νύχτα τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους. Ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με δικάσιμο ορισμένη για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του, που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με αυτόφωρη διαδικασία και επίσης αφέθηκε ελεύθερος.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι για το μακελειό, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

