Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών
Απίστευτες εικόνες έξω από το ξενοδοχείο όπου κρυβόταν ο ένας εκ των κατηγορούμενων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα χωριό βάφτηκε με αίμα στην Κρήτη μετά το μακελειό το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, όπου και έπεσαν εκατοντάδες πυροβολισμοί που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και τον τρόμο για μια ανοιχτή βεντέτα.
Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί πια αλλά σε κάποια από τα δωμάτιά του μένουν δύο οικογένειες.
Το συνεργείο του Mega πήγε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι και εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νίκολιτς: «Συγκέντρωση, πίστη, μοναδικός στόχος η νίκη»
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
16:37 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ