Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

Ένα χωριό βάφτηκε με αίμα στην Κρήτη μετά το μακελειό το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, όπου και έπεσαν εκατοντάδες πυροβολισμοί που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και τον τρόμο για μια ανοιχτή βεντέτα.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί πια αλλά σε κάποια από τα δωμάτιά του μένουν δύο οικογένειες.

Το συνεργείο του Mega πήγε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι και εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα.

