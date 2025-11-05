Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

Απίστευτες εικόνες έξω από το ξενοδοχείο όπου κρυβόταν ο ένας εκ των κατηγορούμενων

Newsbomb

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα χωριό βάφτηκε με αίμα στην Κρήτη μετά το μακελειό το πρωί του Σαββάτου 01.11.2025, όπου και έπεσαν εκατοντάδες πυροβολισμοί που άφησαν πίσω τους δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου αλλά και τον τρόμο για μια ανοιχτή βεντέτα.

Ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο μικρότερος αδελφός, τις τελευταίες μέρες έμενε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Το ξενοδοχείο δεν λειτουργεί πια αλλά σε κάποια από τα δωμάτιά του μένουν δύο οικογένειες.

Το συνεργείο του Mega πήγε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι και εκείνη τη στιγμή ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Σε λίγες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή»

18:06LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Χριστιάνα και Σοφία παίζουν επικίνδυνα – Ποιοι την «πληρώνουν»

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: «Τρέχουν» οι ρυθμίσεις οφειλών - Νέο ιστορικό υψηλό τον Οκτώβριο

17:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Οι 7 άξονες για την επόμενη χρονιά - Από τη δίκαιη φορολογία έως την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πλάνα: Στιγμές πριν την τραγωδία στο γήπεδο - Ο προπονητής κατέρρευσε στη μέση του αγώνα

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

17:41TRAVEL

Θάσος: Βραβεύτηκε ως κορυφαίος ελληνικός αυθεντικός νησιωτικός προορισμός για το 2025

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της επιβίωσης: Οι πρωτόγονοι άνθρωποι νίκησαν την κλιματική αλλαγή με λίθινα εργαλεία

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντιφαλά: «Μετά το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα δέχτηκα… μηνύματα και διέγραψα τα social media»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν δοκιμαστικά τον πύραυλο Minuteman III ικανό να φέρει πυρηνικό φορτίο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

17:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδεις βροχές σε Χανιά και Ρέθυμνο - Επικίνδυνοι οι δρόμοι λόγω φερτών υλικών

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Συγκέντρωση, πίστη, μοναδικός στόχος η νίκη»

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαθηματική ανατροπή: Καταρρίπτεται η «Ιδιότητα του Ρούπερτ» έπειτα από 300 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο γαμπρός του 39χρoνου εμπλέκεται στο μακελειό - Όπλο βρέθηκε σε σπηλιά

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μποναμάς» με 4 μέτρα: Ενίσχυση εισοδήματος 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων με 1,3 δισ. ευρώ το επόμενο δίμηνο

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αυτοί είναι οι δράστες της αιματηρής συμπλοκής - Οι αναρτήσεις στα social media από το γήπεδο

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Εντολή Πούτιν για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών ως απάντηση στις «σοβαρές δηλώσεις Τραμπ»

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης η πρόεδρος του Μεξικού - Το ακατάλληλο άγγιγμα και η απόπειρα φιλιού

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 31χρονη influencer που έκανε πάνω από 27 επεμβάσεις για να μοιάζει στη Barbie

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι: O εκλεκτός των ακραίων ελίτ έναντι του Τραμπ

14:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ: Πέθανε ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί, αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική για την... καραμέλα του Αυγενάκη

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος χωρίς τέλος: «Πρέπει να απομακρύνω κάθε πηγή στρες» έλεγε η Αντζελίνα Τζολί - Γιατί ζητά να δημοσιευθούν τα email της ο Μπραντ Πιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ