Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Εντοπίστηκε οπλισμός σε σπηλιά

Στη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Oι αστυνομικοί εντόπισαν σε σπηλιά -λίγο έξω από τα Βορίζια- που είναι σε δικό του χώρο μια κυνηγετική καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια και πολλά φυσίγγια των 9ΜΜ για πιστόλια. Μάλιστα η είσοδος της σπηλιάς ήταν κλεισμένη με πέτρες και ξύλα, διαδικασία που φαίνεται να ήταν πρόσφατη.

Γιατί ο Φανούρης Καργάκης δεν πυροβόλησε την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη

Έχουν περάσει πάνω από 120 ώρες από τη στιγμή που τα Βορίζια μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Πρώτα η έκρηξη βόμβας το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και έπειτα το μακελειό (το πρωί του Σαββάτου) που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι κηδείες των δύο έγιναν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με τους αστυνομικούς να κάνουν ακόμη και ελέγχους για μέταλλα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί ότι στα Βορίζια κατοικούν 500 άτομα ενώ από το Σάββατο έχουν τοποθετηθεί συνολικά 400 αστυνομικοί και κανείς δεν ξέρει πότε θα δοθεί εντολή να αποχωρήσουν.

Η οικογένεια Καργάκη απαιτεί οι Φραγκιαδάκηδες να αποχωρήσουν από τα Βορίζια ενώ οι δεύτεροι κάνουν έκκληση για σασμό για το καλό των παιδιών των οικογενειών.

Μιλώντας πάντως στο MEGA ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, εξήγησε πως η δολοφονική σφαίρα φαίνεται να προήλθε από ψηλά.

«Η γυναίκα που έπεσε νεκρή δέχτηκε πυρά από Καλάσνικοφ. Είναι από Καλάσνικοφ γιατί το πιστόλι το 9άρι, από τέτοια απόσταση που έριξαν, δεν τρυπάει το σίδερο. Αν βάλουμε ένα ξύλο μέσα στην τρύπα που έκανε το βλήμα, αμέσως αμέσως η άκρη του μας δείχνει την κατεύθυνση από πού έπεσαν οι πυροβολισμοί. Η κατεύθυνση δείχνει ένα μπαλκόνι, και είναι το μπαλκόνι του σπιτιού που έβαλαν δυναμίτιδες και το ανατίναξαν.

Ο δρόμος που βρισκόμαστε είναι το “σύνορο” που χωρίζει την πάνω γειτονιά με την κάτω. Στην πάνω γειτονιά μένει η συγκεκριμένη οικογένεια εμπλεκόμενη και στην κάτω η άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια. Αυτός λοιπόν που πήρε το σπίτι και το έφτιαχνε για να μείνει, ανήκει στην οικογένεια της πάνω γειτονιάς. Και η οικογένεια της πάνω γειτονιάς δεν ήθελε τον άνδρα της κάτω. Σε αυτόν τον δρόμο σκοτώθηκε και ο 39χρονος. Στον δρόμο αυτόν βρισκόταν και το αγροτικό με μούρη προς τα εμάς, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 39χρονος που είχε δεχτεί πολλές σφαίρες», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από το σημείο του μακελειού.

«Έπαιζαν πόλεμο»

«Δεν μπορεί να πυροβόλησε ο συγκεκριμένο άνθρωπος, ο νεκρός, τη γυναίκα, γιατί είδατε ότι οι βολές ήταν από πάνω, αλλά φαίνεται και από το πλήγμα της σφαίρας στο σώμα της γυναίκας. Τη βρήκε στην κλείδα, τη διαπέρασε και βγήκε από πίσω χαμηλά. Από εδώ που είμαστε έως το σημείο που βρέθηκε το αγροτικό του 39χρονου είναι 25 μέτρα. Δεξιά και αριστερά έπαιζαν “πόλεμο”. Αυτό φαίνεται από τα σημάδια από τις σφαίρες στα σπίτια και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που ήταν γεμάτα σφαίρες. Κατά τη γνώμη μου, μετά από αυτό το χτύπημα στο σπίτι με τη δυναμίτιδα, συναντήθηκαν στο σημείο εδώ και διαπληκτίστηκαν», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

«Άκουσα γυναίκες να λένε μπροστά σε μικρά παιδιά “περνά η ώρα και γιατί δεν τους έχουμε σκοτώσει ακόμα”», σχολίασε.

«Αυτή δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει» - Η παρέμβαση της Εκκλησίας για το μακελειό

«Κανένα μίσος δεν γιατρεύεται με περισσότερο μίσος», είχε δηλώσει πριν από λίγες ώρες ο πατέρας Εμμανουήλ, ο ιερέας της Ενορίας στον Αλικιανό Χανίων, όπου έγινε η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που έπεσε νεκρή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Και τώρα η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης με παρέμβασή της εκφράζει τον προβληματισμό της για τη βία και την εγκληματικότητα στο νησί. Η Εκκλησία, στην παρέμβασή της, θέτει ερωτήματα για το πού οδηγείται η κοινωνία «ἐν μέσῳ ἑνός κοινωνικοῦ περιβάλλοντος βιαιοτήτων καί ἐκδηλώσεων ἐπιθετικότητας καί μίσους».

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι η Κρήτη των αιώνων, δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται πως η Μεγαλόνησος διακρίνεται διαχρονικά για τη λεβεντιά, το ήθος, την εντιμότητα, την εργατικότητα και το φιλότιμο των ανθρώπων της.

Η Ιερά Σύνοδος καλεί τους πολίτες σε ειρήνη, καταλλαγή και αυτοσυγκράτηση, προτρέποντας όλους να αναθεωρήσουν στάσεις και επιλογές, απορρίπτοντας τη βία ως τρόπο επίλυσης διαφορών.

Παράλληλα, ζητά να επικρατήσει «στην καρδιά, τη ζωή και την κοινωνία μας η ειρήνη και η σύνεση», με την πίστη και τις προσευχές όλων να αποτελούν θεμέλιο για την πνευματική πρόοδο και ενότητα του τόπου.

Οι Ιεράρχες του νησιού καλούν σε αυτοκριτική, μετάνοια και κοινή πορεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ξαναθυμηθούμε τις αξίες που χαρακτήριζαν ανέκαθεν την κρητική ψυχή.

Η έκκληση αυτή θα αναγνωσθεί σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Κρήτης την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

"Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκφράζει τή θλίψη Της καί διερωτᾶται, ἐν μέσῳ ἑνός κοινωνικοῦ περιβάλλοντος βιαιοτήτων καί ἐκδηλώσεων ἐπιθετικότητας καί μίσους, ποῦ ὁδηγούμαστε; Ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς παρουσίας μιᾶς τέτοιας καταστάσεως στή Μεγαλόνησο, πού διακρίνεται γιά τή λεβεντιά καί τό ἦθος, τήν ἐντιμότητα καί τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα καί τό φιλότιμο τῶν ἀνθρώπων της;

Αὐτό πού βλέπουμε σήμερα δέν εἶναι ἡ Κρήτη τῶν αἰώνων, δέν εἶναι ἡ Κρήτη πού μᾶς ἀξίζει. Μοιραζόμαστε μαζί μέ ὅλους, τόν προβληματισμό καί τήν ἀγωνία μας καί σᾶς προσκαλοῦμε σέ μιά συνετή καί ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς ὠμῆς βίας στό νησί μας.

Ἡ Τοπική Ἐκκλησία καλεῖ σέ εἰρήνη καί καταλλαγή καί ἀπευθύνει παράκληση ἀναθεώρησης στάσης, ἐπιλογῶν καί ἀξιολόγησης τῶν πραγμάτων σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση, ἀντί νά ὁδηγούμαστε σέ βίαιες καί ἐγκληματικές ἐνέργειες, πού καλλιεργοῦν ἕνα κλίμα, τό ὁποῖο προκαλεῖ μεγαλύτερα οἰκογενειακά καί κοινωνικά προβλήματα.

Σᾶς προτρέπουμε νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί γιά νά ἐπικρατήσει στήν καρδιά, τή ζωή καί τήν κοινωνία μας ἡ εἰρήνη καί ἡ σύνεση, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Κρήτης καί τοῦ σήμερα ἑορταζομένου Ἁγίου Νεκταρίου, γιά τήν πνευματική μας προκοπή καί πρόοδο.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τήν ἔκφραση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης, καλοῦμε ὅλους σέ συμπόρευση καί ἑνότητα, αὐτοκριτική, αὐτοσυγκράτηση καί μετάνοια, σᾶς εὐλογοῦμε πατρικά καί σᾶς εὐχόμαστε νά πορεύεσθε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, εἰρηνικά, μέ ὑπομονή καί ἀκράδαντη πίστη στόν Τριαδικό Θεό μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης"

