Δημογλίδου για Βορίζια: «Από τυχαία συνάντηση ξεκίνησε η συμπλοκή - Δεν έπεσαν 2.000 πυροβολισμοί»

Κατά τη συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής οπλισμός, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε τον τύπο του όπλου που προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τους τραυματισμούς των υπολοίπων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε στο ΕΡΤnews πως αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, ενώ διέψευσε τις φήμες περί ύπαρξης 2.000 κάλυκων, επισημαίνοντας ότι έχουν βρεθεί περίπου 100.

Στην ευρύτερη περιοχή των Βοριζίων παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με δύο ομάδες ΕΚΑΜ, δύο ομάδες ΤΑΕ Κρήτης, καθώς και αστυνομικούς της Ασφάλειας και του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος, συνολικά περίπου 300 άτομα. Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, η παρουσία ενισχυτικών δυνάμεων από την Αθήνα στον οικογενειακό και ευρύτερο κύκλο των τριών καταζητούμενων πίεσε για την τελική παράδοσή τους.

Η αστυνομία εντόπισε ότι τουλάχιστον ένας από τους τρεις καταζητούμενους διέμενε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο. Παρά την αποχώρησή τους από το σημείο, προσήχθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για διερεύνηση πιθανής υπόθαλψης. Μετά από επικοινωνία συγγενικού προσώπου με τις Αρχές και παρά τη συνέχιση των ερευνών κατ’ οίκον, ορίστηκε σημείο συνάντησης για την παράδοσή τους.

Αποκλείεται η εμπλοκή κρατουμένων από τη φυλακή

Η αστυνομία δεν εντόπισε στοιχεία που να υποδεικνύουν εμπλοκή κρατουμένων από τις φυλακές στο περιστατικό. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η συμπλοκή φαίνεται να προέκυψε από τυχαία συνάντηση και διαπληκτισμό, που κατέληξε σε αιματηρό επεισόδιο. Παρόλα αυτά, διεξάγεται έρευνα και μέσα στις φυλακές για πιθανά στοιχεία σχετικά με τον μηχανισμό του περιστατικού.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο χρειαστεί, ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων και να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια. Η αστυνομία προσπαθεί να διαλευκάνει τον ρόλο κάθε συλληφθέντα, καθώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό ή οπλισμός που να εξηγεί πλήρως το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο.

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε επίσης ότι η αστυνομία έχει εντείνει τις επιχειρήσεις στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, κατασχέσει πάνω από 100 πυροβόλα όπλα και σχηματίσει δικογραφίες για τους κατόχους τους, αποδεικνύοντας ότι η αστυνομική δράση είναι αποτελεσματική και συνεχής.