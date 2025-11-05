Πρόεδρος ειδικών φρουρών Κρήτης για Βορίζια: Χρειάζονται ειδικές δυνάμεις

«Το απλό αστυνομικό τμήμα δεν μπορεί να παρέμβει γιατί θα κινδυνεύσουν άμεσα συνάδελφοι», προειδοποίησε μετά το μακελειό με δύο νεκρούς στα Βορίζια 

Για τη διπλή δολοφονία στα Βορίζια αλλά και τους 400 αστυνομικούς που φρουρούν το χωριό, προκειμένου να αποτρέψουν έναν νέο κύκλο βεντέτας μίλησε στο ΕΡΤNEWS ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών Κρήτης, Χρήστος Τσανακτσίδης.

Αναφέρθηκε σε περιοχές ιδιαίτερης προσοχής για την ΕΛ.ΑΣ., όπου δεν μπορεί να επιχειρήσει το απλό αστυνομικό τμήμα και χρειάζονται ειδικές δυνάμεις.

«Το απλό αστυνομικό τμήμα δεν μπορεί να παρέμβει γιατί θα κινδυνεύσουν άμεσα συνάδελφοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσανακτσίδης, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματιστεί βαριά αστυνομικοί που επιχειρούσαν στην περιοχή, γι’ αυτό και όπως είπε έχουν ιδρυθεί έξι ΤΑΕ και τέσσερις ΟΠΚΕ για να περιορίσουν την παραβατικότητα (χασισοφυτείες, εμπόριο ναρκωτικών κ.α.).

«Όταν υπάρχει ηρεμία είναι χάρη στις περιπολίες»

Αναφερόμενος στην ανομία που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών στο νησί επέκρινε διαχρονικά την έλλειψη βούλησης. «Η Αστυνομία δεν δείχνει τη δέουσα σοβαρότητα σε αυτές τις περιοχές», είπε εστιάζοντας και στις μικρές ποινές που υπάρχουν για την οπλοκατοχή. «Όποιος συλλαμβάνεται με ένα πιστόλι στη μέση θα τιμωρηθεί από 6 έως 8 μήνες, με αναστολή», συμπλήρωσε εξηγώντας ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που επαναληφθεί το αδίκημα δεν υπάρχει αυστηριοποίηση της ποινής. Παράλληλα, επισήμανε τη μείωση των περιπολιών τα τελευταία χρόνια λέγοντας ότι «πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει ηρεμία είναι χάρη στις περιπολίες. Δεν μπορείς να σταματάς τις περιπολίες γιατί έχεις ανάγκη αλλού».

Θέλοντας να καταδείξει την έλλειψη σημαντικού τεχνολογικού εξοπλισμού ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα το αστυνομικό τμήμα Μεσαράς πους δεν έχει αλεξίσφαιρα κράνη.

«Θα πρέπει να φύγει μια οικογένεια από το χωριό»

Μιλώντας ο κ. Τσανακτσίδης για την ομερτά που επικρατεί στην Κρήτη τόνισε ότι «ακόμη δεν έχουμε αυτόπτη μάρτυρα να μας πει τι έγινε». Όσον αφορά το πόσος καιρός θα απαιτηθεί να παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα παραμείνουν και οι δύο οικογένειες στο χωριό. «Αυτό θα πρέπει να το δει η Δικαιοσύνη. Θα πρέπει να το δουν τα υψηλά κλιμάκια της Αστυνομίας και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. Το να φυλάμε ένα χρόνο εκεί, καταλαβαίνετε ότι οι δυνάμεις αυτές από κάπου αλλού θα λείπουν», κατέληξε.

