Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου

Με τρεμάμενη φωνή, η μητέρα των συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκαν στην αστυνομία περιέγραψαν τη στιγμή του τρόμου και τις δραματικές ώρες που έζησαν μέσα στο σπίτι τους στα Βορίζια.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο επίκεντρο του μακελειού στα Βορίζια. Η μητέρα των συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκαν στην αστυνομία περιέγραψαν όσα εκτυλίχθηκαν εκείνο το πρωινό που βάφτηκε με αίμα. Μίλησαν για τον τρόμο, τον φόβο και τη στιγμή που οι σφαίρες περνούσαν πάνω από τα κεφάλια των παιδιών τους.

«Όταν ανατίναξαν το σπίτι, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους, τι επρόκειτο να γίνει. Δεν σεβάστηκαν ούτε το δέκα ημερών παιδί μου ούτε την άλλη που είναι έγκυος ούτε τα άλλα δύο παιδιά που έχουμε. Με κατέβασε ο άνδρας μου με τα δύο παιδιά και με έβαλε μέσα στο σπίτι. Το άλλο μας παιδί, που είναι πέντε ετών, ήταν έξω στην αυλή - και πηγαίνανε οι σφαίρες στην αυλή μου. Βγήκε ο άνδρας μου έξω και περνούσαν οι σφαίρες πάνω από το κεφάλι του. Ούτε όπλο κρατούσε ο σύζυγός μου ούτε πήγε να σκοτώσει κανέναν. Από τη δική μας πλευρά όπλα δεν είδα - με έβαλε ο άνδρας μου μέσα στο σπίτι, έχω δέκα ημερών παιδί», είπε με δάκρυα η σύζυγος του 29χρονου.

«Φωνάξαμε την αστυνομία, αλλά έκανε δύο ώρες να έρθει»

Από την πλευρά της, η μητέρα των συλληφθέντων περιέγραψε τη νύχτα πριν από το μακελειό:

«Την Παρασκευή το βράδυ καθόμασταν σπίτι, 10:30 το βράδυ, η νύφη μου, ο εγγονός μου και ο σύζυγός μου. Ακούσαμε έναν θόρυβο, άνοιξα την πόρτα και είδα του γιου μου το σπίτι. Λέω στον άνδρα μου: του γιου μου το σπίτι ανατίναξαν! Και τώρα λένε ότι εμείς βάλαμε τη βόμβα… Φωνάξαμε την αστυνομία, αλλά έκανε δύο ώρες να έρθει. Τα παιδιά μου ήταν σε γάμο – ο μεγάλος μου γιος ήταν κουμπάρος. Ο γιος μου παλεύει χρόνια να το φτιάξει αυτό το σπίτι. Πώς να πιστέψω ότι θα το έκανε ο ίδιος;».

Οι δύο γυναίκες ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσει η βία που έχει βυθίσει το χωριό στο πένθος και τον φόβο.

Βορίζια: Πώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία αδέλφια

Από το Σάββατο που έλαβε χώρα το μακελειό οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ωστόσο σήμερα το απόγευμα αυτό έλαβε τέλος. Η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις καταζητούμενους. Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη του ενός φυγά. Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους. Το μόνο που απέμενε ήταν να παραδοθούν…

Τελικά δέχτηκαν και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

