Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας

Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών αδελφών που φέρονται να βύθισαν στο πένθος το χωριό Βορίζια, καθώς σήμερα το απόγευμα οι τρεις τους-φυγάδες, παραδόθηκαν στην αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψή τους.

Στα τρία αδέλφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, και ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, που είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Την ίδια ώρα όμως στο χωριό δεν έχει κοπάσει η οργή για «τα έργα και τις ημέρες» των τριών αδελφών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η χήρα του 39χρονου Φανούρη ράγισε καρδιές με τα όσα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για τα τραγικά περιστατικά του περασμένου Σαββάτου.

«Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν. Οι σκύλοι. Και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας, επειδή καταλάβαμε. […] Άκουγα τις μπαλωθιές. Γιατί ήταν 5 λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω: "Παναγιά μου". Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω "Πάρ' τε τον Φανούρη μου". Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα στο μνημείο και ήθελαν να μου "παίξουν” και εμένα. Και φώναζα "Φανούρη μου, Φανούρη μου". Και εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και τον γύρευα. Και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια.

…Νεκρό, νεκρό. Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. και φώναζα: "Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Ασθενοφόρα". Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε».

Η έκκληση της συζύγου του 29χρονου στην άλλη οικογένεια

Η σύζυγος του 29χρονου μετά την παράδοση των τριών αδελφών για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να επικρατήσει η λογική.

Μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και τη θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.

Βορίζια: Πώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία αδέλφια

Από το Σάββατο που έλαβε χώρα το μακελειό οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ωστόσο σήμερα το απόγευμα αυτό έλαβε τέλος. Η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις καταζητούμενους. Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη του ενός φυγά. Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους. Το μόνο που απέμενε ήταν να παραδοθούν…

Τελικά δέχτηκαν και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

