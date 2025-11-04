Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας

Ράγισε καρδιές η σύζυγος του 39χρονου Καργάκη - Πώς τελείωσε το θρίλερ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών αδελφών

Newsbomb

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών αδελφών που φέρονται να βύθισαν στο πένθος το χωριό Βορίζια, καθώς σήμερα το απόγευμα οι τρεις τους-φυγάδες, παραδόθηκαν στην αστυνομία και ακολούθησε η σύλληψή τους.

Στα τρία αδέλφια συγκαταλέγεται ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα, ένας ακόμα αδερφός, ηλικίας 29 ετών, και ο μικρότερος αδερφός, μόλις 19 ετών, που είναι φαντάρος. Ο τέταρτος αδελφός τους νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς είχε τραυματισθεί στη συμπλοκή, όπως και ο ξάδελφός τους, που επίσης κατηγορείται.

Την ίδια ώρα όμως στο χωριό δεν έχει κοπάσει η οργή για «τα έργα και τις ημέρες» των τριών αδελφών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η χήρα του 39χρονου Φανούρη ράγισε καρδιές με τα όσα είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για τα τραγικά περιστατικά του περασμένου Σαββάτου.

«Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν. Οι σκύλοι. Και δεν σηκώθηκε κανείς από τους δικούς μας, επειδή καταλάβαμε. […] Άκουγα τις μπαλωθιές. Γιατί ήταν 5 λεπτά και ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Βγήκα και ακούω μπαλωθιές και λέω: "Παναγιά μου". Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω "Πάρ' τε τον Φανούρη μου". Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα στο μνημείο και ήθελαν να μου "παίξουν” και εμένα. Και φώναζα "Φανούρη μου, Φανούρη μου". Και εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και τον γύρευα. Και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο. Και φώναζα βοήθεια.
…Νεκρό, νεκρό. Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. και φώναζα: "Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Ασθενοφόρα". Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε».

Η έκκληση της συζύγου του 29χρονου στην άλλη οικογένεια

Η σύζυγος του 29χρονου μετά την παράδοση των τριών αδελφών για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να επικρατήσει η λογική.

Μητέρα ενός 5χρονου παιδιού και ενός βρέφους 10 ημερών τόνισε ότι οι γυναίκες είναι εκείνες που έχουν τρόπο να επηρεάσουν καταστάσεις για το καλό των παιδιών τους, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Επανέλαβε ότι είδε πολύ καθαρά τον άνδρα που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ από ψηλά, εκτιμώντας ότι εκείνος σκότωσε και τη θεία τους. «Περιμέναμε να παραδοθούν για να το καταθέσουμε» είπε.

Βορίζια: Πώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία αδέλφια

Από το Σάββατο που έλαβε χώρα το μακελειό οι Αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ωστόσο σήμερα το απόγευμα αυτό έλαβε τέλος. Η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκει σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις καταζητούμενους. Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη του ενός φυγά. Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι πλέον ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους. Το μόνο που απέμενε ήταν να παραδοθούν…

Τελικά δέχτηκαν και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό προκειμένου να εξακριβωθεί πόσοι ήταν οι πραγματικά εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο υπό κατασκευή σπίτι, γεγονός που στάθηκε η αφορμή να μετατραπεί το χωριό σε εμπόλεμη ζώνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 22 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ στρατού και συμμοριών στο βορά της χώρας

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» Καλλιάνου για 3 περιοχές - Ηχηρή προειδοποίηση για το επόμενο 12ημερο

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

21:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμπραξη Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας για μεταφορά LNG

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 4/11/2025

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Υπέγραψε νόμο για αποστολή εφέδρων σε ενεργειακές υποδομές μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

21:15ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Τζόκοβιτς ξόρκισε τον… κακό του δαίμονα στο Telekom Center Athens

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του αγώνα

21:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Ο ρόλος της Εκκλησίας πρέπει να είναι ενεργός μπροστά στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

20:51ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Στέφανος Τσιτσιπάς κι Εμμανουήλ Καραλής παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς

20:51LIFESTYLE

Στην Ελλάδα η Κέιτ Μπλάνσετ: Στιγμιότυπα από την άφιξή της στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τα γυρίσματα της νέας της ταινίας στην Καρδαμύλη

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσιγκτον - Αναστέλλονται όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

20:17LIFESTYLE

Cher: Εξηγεί γιατί η διαφορά ηλικίας με τον 39χρονο σύντροφό της δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στη σχέση τους

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Η Γερμανία προσφέρει χιλιάδες ευρώ σε μετανάστες για να παραιτηθούν από αιτήσεις ασύλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου των τριών αδελφών - Πώς έγινε η παραδοσή τους σε ασφαλή χώρο - Τι είπε για την ψυχολογική τους κατάσταση

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πέθανε ο πατριάρχης της πλουσιότερης οικογένειας στην Αγγλία

20:40ΥΓΕΙΑ

Γιατρός εξηγεί πώς να διακρίνετε την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα

15:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν: Ο ευρωπαϊκός «τελικός» των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 4/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν «στολίζει» την Τουρκία: «Οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα» - Τι λέει για τα ελληνοτουρκικά, κυπριακό και ... Χαμάς

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» Καλλιάνου για 3 περιοχές - Ηχηρή προειδοποίηση για το επόμενο 12ημερο

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

19:01LIFESTYLE

Χλόη Λιάσκου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση για την ηθοποιό

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του αγώνα

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ