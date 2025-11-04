Βορίζια: Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών - Παραδίδονται στις Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Την ίδια στιγμή εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης των τριών αδελφών για το φονικό στα Βορίζια και ταυτόχρονα σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία της οικογένειας προσπαθούν να τους πείσουν να παραδοθούν πριν την Πέμπτη οπότε και αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΝΓΗ στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Την ίδια ώρα, το neakriti μεταδίδει αποκλειστικές πληροφορίες πως οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να παραδοθούν από στιγμή σε στιγμή στις Αρχές. Πρόκειται για τους τρεις καταζητούμενους -τον 27χρονο, τον 29χρονο και τον 19χρονο αδελφό του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο. Ο τέταρτος αδελφός, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, παραμένει φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ, ενώ φρουρούμενος νοσηλεύεται και ο ξάδελφος της οικογένειας με διαμπερές τραύμα στο πόδι.

Σημειώνεται πως μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό.

Οι δράστες ενημέρωσαν τις Αρχές -πιθανόν μέσω γυναίκας δικηγόρου- για το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Ακολούθως δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, και τους εντόπισαν.

