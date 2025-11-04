Βορίζια: «Την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ μου"» - Συγκλονίζει η αδελφή της νεκρής 57χρονης

Συγκλονίζει η περιγραφή της αδελφής της 57χρονης για τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν η ίδια και η αποθανούσα βρέθηκαν στην ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών

Βορίζια: «Την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ μου"» - Συγκλονίζει η αδελφή της νεκρής 57χρονης
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες της αδελφής και της μητέρας της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της το Σάββατο (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών.

Αδελφή 57χρονης: «Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ»

Τις δραματικές στιγμές που βίωσε όταν βρέθηκε στην ανταλλαγή πυρών των δύο οικογενειών στα Βορίζια, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της αδελφής της, περιέγραψε στο Mega, η Γεωργιά Φραγκιαδάκη: «Μόλις ανέβηκα την σκάλα, ο αποθανών μας έριξε στο ψαχνό. Η αδερφή μου πρέπει να έφαγε την σφαίρα από ψηλά. Μόλις την είδα πεσμένη κάτω, φώναζα "Βαγγελιώ, Βαγγελιώ"».

Σε άλλο σημείο η αδελφή της αδικοχαμένης 57χρονης ανέφερε: «Δεν τους προκαλέσαμε ποτέ. Πάντα αυτοί προκαλούν. Αν θέλουν να σταματήσουν το κακό να το κάνουν αυτοί. Θρηνούμε την αδελφή μου. Δεν έφταιγε πουθενά».

Από τη μεριά της, η μητέρα της 57χρονης Ευαγγελίας, ανέφερε στο Mega ότι το μόνο που θέλει είναι «σασμός», ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μισεί κανέναν, παρ'όλο που της στέρησαν το παιδί της τόσο άδικα.

«Βγήκα έξω και είδα τους τραυματίες που τους πήγαιναν στο νσοοκομείο. Θέλω μόνο να σταματήσει το κακό εδώ, να μην έχουμε άλλα. Δεν μισώ κανέναν. Να σταματήσει μόνο το κακό εδώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο», λέει η μητέρα της άτυχης 57χρονης.

«Να σταματήσει ο κύκλος αίματος» - Συγκλονίζουν τα λόγια του ιερέα στην κηδεία της 57χρονης

Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης πραγμαγτοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (4/11) στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της στα Βορίζια Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία με ενόπλους αστυνομικούς των ειδικών μονάδων της ΕΛΑΣ ενώ νωρίτερα σκύλος της αρμόδιας υπηρεσίας έλεγξε τους χώρους πέριξ του ναού για τυχόν επικίνδυνα ευρήματα.

Με μήνυμα ενότητας και αφύπνισης της κοινωνίας, προκειμένου να σταματήσουν, επιτέλους, τα επεισόδια βίας, τέλεσε την εξόδιο ακολουθία της άτυχης 57χρονης ο ιερέας.

«Να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να σταματήσει ο κύκλος αίματος, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

[381724] ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ 56ΧΡΟΝΗΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΛΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΙΖΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

Η κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον Αλικιανό Χανίων / Eurokinissi

