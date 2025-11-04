Βορίζια: Η συνάντηση στο κελί της Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού

Λίγες μόλις ώρες πριν από την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι στα Βορίζια και συγκεκριμένα το απόγευμα της Παρασκευής, ο Φανούρης Καργάκης επισκέπτεται τον αδερφό του Λεωνίδα, στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού. Οι δύο άνδρες συνομιλούν σε ήρεμο τόνο για αρκετά λεπτά, πριν την αποχώρηση του πρώτου.

Πρόκειται για μια συνάντηση που σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμη για την πορεία της έρευνας, σχετικά με το πώς εξελίχθηκε η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στο τραγικό περιστατικό του Σαββάτου.

Κομάντος της Ελληνικής Αστυνομίας στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από το αιματηρό επεισόδιο του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025 και την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε μέλη δύο οικογενειών όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι Eurokinissi

Υπενθυμίζεται ότι στις ίδιες φυλακές κρατούνται και δύο ακόμη συγγενείς του άτυχου δολοφονημένου, ο ανιψιός του αλλά και ο γαμπρός του που έχει το παρατσούκλι "Κούνελος".

Τι βρέθηκε στην έφοδο της ΕΚΑΜ

Μετά την αποκάλυψη των νέων στοιχείων, πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ εισέβαλαν στις φυλακές για εκτεταμένο έλεγχο εστιάζοντας τις έρευνες τους στο κελί των συγγενών του θύματος.

Κατά την επιχείρηση, μέσα στο κελί εντοπίστηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ενώ σε κοινόχρηστους χώρους βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για ενδεχόμενη σύνδεση με την υπόθεση, ωστόσο σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν ανήκουν στους συγγενείς του άτυχου πατέρα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις επαφές και τις συνομιλίες των κρατουμένων με το θύμα προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρξε σχεδιασμός, καθοδήγηση πίσω από τα κάγκελα ή αν ήταν τυχαία η χρονική συγκυρία.

