Χανιά: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο η κηδεία της 57χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Από ανιχνευτή μετάλλων περνούν όσοι θέλουν να παραβρεθούν στην κηδεία της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που δολοφονήθηκε κατά το μακελειό στα Βορίζια.

Η κηδεία πραγματοποιείται, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, στον Αλικιανό Χανίων.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στο χωριό από το βράδυ της Δευτέρας, όπως μεταδίδει το creatalive.gr, ενώ από το πρωί αστυνομικοί έχουν διασκορπιστεί σε διάφορα σημεία του Αλικιανού. Στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού του Τιμίου Σταυρού όπου θα ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων για λόγους ασφαλείας, ενώ έγινε και έλεγχος του χώρου γύρω από την εκκλησία αλλά και εντός του ιερού ναού από σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της ΕΡΤ Χανίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά το τέλος της κηδείας, είναι πιθανό να παραδοθούν τα τρία αδέλφια που καταζητούνται από την αστυνομία για το μακελειό στα Βορίζια και κρύβονται προς το παρόν.

Μας απειλούν ότι θα μας εκτελέσουν όλους, λέει ο αδελφός του θύματος

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας», είχε δηλώσει χθες Δευτέρα, ο αδελφός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του μακελειού, η 56χρονη βοηθούσε την αδελφή της να μεταφέρουν πράγματα στο σπίτι για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Ο αδερφός της ισχυρίζεται πως βρέθηκε στο «λάθος σημείο τη λάθος στιγμή» και έχασε τη ζωή της από αδέσποτη σφαίρα, ενώ η μικρότερη αδελφή της τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε. Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοματοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».