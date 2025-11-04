Βορίζια – Η μητέρα του Φανούρη «σπάει» τη σιωπή της: «Φάγανε το παιδί μου, απαιτώ να φύγουν»

«Δεν ξέρω» αν έχει κλείσει ο κύκλος αίματος, αναφέρει η μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά το μεσημέρι του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια και μέσα σε κλίμα οδύνης οδηγήθηκε τη Δευτέρα στην τελευταία του κατοικία.

«Προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν και στο παρελθόν, έρχονταν και έριχναν μπαλωθιές. Σκότωσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, θα καταλάβετε αν δείτε το αυτοκίνητο. Δεν είχαμε καμία, μα καμία σχέση με τη βόμβα στο σπίτι. Αυτοί προκαλούσαν, αυτοί το συνέχιζαν. Φάγανε το παιδί μου, το παλικάρι μου. Απαιτώ να φύγουν από το χωριό, αυτοί να φύγουν», είπε η μητέρα του, μιλώντας στο ACTION24.

«Ήταν 30 νοματαίοι από αυτούς και παίζανε με τα όπλα», κατέληξε η μητέρα του Φανούρη Καργάκη.

