Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

Θύμα της αιματηρής βεντέτας που συγκλόνισε την Κρήτη το πρωί της 1ης Νοεμβρίου, έπεσε ο Φανούρης Καργάκης από τα Βορίζια. Μαζί του, έχασε τη ζωή της και μία 56χρονη γυναίκα, μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, στη διάρκεια του ίδιου ένοπλου περιστατικού.

Ο 39χρονος, πατέρας έξι παιδιών, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, για την ίδια ημέρα ήταν προγραμματισμένη η βάπτιση του μικρότερου παιδιού του, μια τελετή που ωστόσο είχε αποφασιστεί να αναβληθεί πριν από λίγο καιρό. Το αγροτικό όχημά του, που απομακρύνθηκε από το σημείο της τραγωδίας, έφερε δεκάδες σφαίρες, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

O Φανούρης Καργάκης

Η 56χρονη γυναίκα, που επίσης βρήκε τραγικό θάνατο, ήταν νοσηλεύτρια στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Είχε ταξιδέψει στα Βορίζια από τα Χανιά, προκειμένου να παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

