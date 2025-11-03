Βορίζια: «Ήρθε για το μνημόσυνο του πατέρα της και την "έφαγαν"», λέει η μητέρα της 57χρονης

Η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στον νομό Ηρακλείου.

Η μητέρα της άτυχης 57χρονης ανέφερε πως η γυναίκα είχε ταξιδέψει από τα Χανιά στα Βορίζια προκειμένου να ανάψει ένα κεράκι στη μνήμη του πατέρας της που είχε φύγει από τη ζωή.

«Ήρθε για το μνημόσυνο του πατέρα της και την έφαγαν στον δρόμο. Είχαν καρτέρι και την σκότωσαν. Τον γιο μου δεν τον ήθελαν γιατί τον ζήλευαν, δεν ήταν κακός με κανέναν. Αν ερχόταν έγκαιρα η αστυνομία αυτά δεν θα γινόντουσαν», είπε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Η άτυχη γυναίκα θα κηδευτεί στον Αλικιανό Χανίων, υπό την αυστηρή επιτήρηση των αστυνομικών δυνάμεων. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η σορός της θα μεταφερθεί στην εκκλησία δύο ώρες νωρίτερα, όπως μεταδίδει το Cretalive.gr.

Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, ο χαμός της σκόρπισε θλίψη και στους συναδέλφους της, που αδυνατούν να πιστέψουν ότι έφυγε με τόσο τραγικό τρόπο από κοντά τους. Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών και χήρα, είχε μεταβεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της προήλθε από σφαίρα που έπεσε την ώρα της ένοπλης συμπλοκής.