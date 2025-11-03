Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

Η παλιά βεντέτα, οι κόντρες των δύο οικογενειών, η πώληση ενός σπιτιού στα Βορίζια και το μακελειό με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες 

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες
Ένα σπίτι σε λάθος πλευρά, μία έκρηξη και δύο οικογένειες που για πολλά χρόνια ζούσαν σε καθεστώς έντασης. Το μακελειό με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες στα Βορίζια δεν έγινε ξαφνικά το πρωί του Σαββάτου. Ήταν το αποκορύφωμα μιας χρόνιας αντιπαλότητας, ενός παρελθόντος ακόμη και με ένοπλα επεισόδια.

Ήταν πριν από περίπου τρία χρόνια όταν η μία πλευρά μαχαίρωσε ένα άτομο από την άλλη πλευρά. Τότε, κανείς δεν μιλούσε. Επικράτησε για ακόμη μια φορά ο «νόμος της σιωπής». Δύο χρόνια πριν έγιναν προσπάθειες οι δύο οικογένειες να λύσουν τις διαφορές τους. Κάποιοι υποστηρίζουν μάλιστα ότι «το μίσος είχε κοπάσει», όμως όλα άλλαξαν όταν έγινε η έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια το βράδυ της Παρασκευής και ακολούθησαν οι πυροβολισμοί το πρωί του Σαββάτου.

Οι καλά γνωρίζοντες τα των δύο οικογενειών λένε ότι η κόντρα αυτή ουδέποτε είχε σταματήσει. Ήταν πριν από περίπου έναν χρόνο όταν ένα περιστατικό είχε καταλήξει ακόμη και σε τροχαίο. Παρά τις καταθέσεις που προσπαθούσαν να λάβουν οι αστυνομικοί κανείς δεν μιλούσε.

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια

Η αφορμή για το μακελειό ξέσπασε με την πώληση ενός σπιτιού. Το συγκεκριμένο σπίτι ανήκε σε μέλος της οικογένειας Καργάκη, το οποίο δεν κατοικεί στο χωριό. Ο αγοραστής ήταν άτομο από οικογένεια με την οποία η οικογένεια Καργάκη είχε διαφορές.

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Οι Καργάκηδες, λένε άνθρωποι που γνωρίζουν την οικογένεια, θεωρούσαν τη γειτονιά «δικό τους τόπο». Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι δεν θα τους αφήσουν να μείνουν εκεί.

«Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ο ανιψιός μου» είπε ο Κώστας Φραγκιουδάκης, αδελφός της 57χρονης γυναίκας που είναι ένα από τα δύο θέματα της βεντέτας.

Έτσι, η οικογένεια που αγόρασε το σπίτι ξεκίνησε εργασίες για να ολοκληρωθεί το ακίνητο. Όμως, το βράδυ της Παρασκευής τοποθετήθηκε βόμβα στην οικοδομή και έγινε έκρηξη. Ο άνθρωπος που τοποθέτησε τη βόμβα δεν έχει βρεθεί ακόμη, όμως η μία οικογένεια άφησε αιχμές σε βάρος της άλλης ότι βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κάποιοι μάλιστα μίλησαν για σφαίρες και πυροβολισμούς λίγες ώρες μετά την έκρηξη βόμβας.

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Οι αστυνομικοί έκαναν το πρωί του Σαββάτου αυτοψία για τον εκρηκτικό μηχανισμό στο συγκεκριμένο σπίτι, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο αργότερα με «βροχή» πυροβολισμών από καλάσνικοφ, κυνηγετικά τυφέκια και άλλα όπλα με απολογισμό δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ πιθανό να συναντήθηκαν τυχαία μέλη των αντίπαλων οικογενειών. Έτσι, φαίνεται να ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί από τη μία πλευρά προς την άλλη, αδιαφορώντας για το ποιοι περνούσαν, ποιοι βρίσκονταν σε καταστήματα και μπαλκόνια.

Τα Βορίζια πλέον έχουν μετατραπεί σε «φρούριο». Οι αστυνομικοί έκαναν ελέγχους πόρτα πόρτα σε σπίτια το πρωί της Κυριακής, 3 Νοεμβρίου, και βρήκαν αδήλωτα όπλα, σφαίρες και οπλισμό. Την ίδια στιγμή, κάποιοι που φαίνεται πως πήραν μέρος στο μακελειό κρύβονται στα βουνά του Ψηλορείτη.

«Θα μείνουμε εδώ όσο καιρό χρειαστεί», λένε από την πλευρά τους οι αστυνομικοί με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, από το χωριό να μεταφέρει το μήνυμα στους κατοίκους ότι θα μπει τέλος στη βεντέτα.

