Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Θλίψη και φόβος είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στα Βορίζια μετά το αιματηρό ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (25/10).

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα στο ένοπλο περιστατικό ενεπλάκησαν συνολικά 6 άτομα, μεταξύ των οποίων ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών ατόμων που αναζητούνται έχουν ταυτοποιηθεί με τις Αρχές να ερευνούν τόσο το χωριό όσο και την ευρύτερη ορεινή περιοχή και τα φαράγγια όπου εικάζεται ότι έχουν βρει καταφύγιο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες των αστυνομικών έχουν σταματήσει προσωρινά από σεβασμό προς τους πενθούντες, ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα εκ νέου. Μοναδική περίπτωση για να συνεχιστούν, πριν την ολοκλήρωση της κηδείας του 39χρονου, θα είναι εάν παραστεί ανάγκη στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο μεταξύ το χωριό είναι «φρούριο» καθώς έχει ζωστεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έως ότου οι κάτοικοι νιώσουν και πάλι ασφαλείς αλλά και για την αποφυγή τυχόν νέων περιστατικών ως αντίποινα.

Θρήνος και σπαραγμός για τον 39χρονο

Στο μεταξύ, η σορός του 39χρονου θύματος από νωρίς το βράδυ της Κυριακής επέστρεψε στο χωριό που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό και όπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του 39χρονου στις 14:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια.

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του 39χρονου υποδέχθηκαν σε βαρύ κλίμα τη σορό του στο σπίτι που διέμενε με την σύζυγο του και τα παιδιά τους, με αρκετά από τα μέλη της οικογένειας του να ξεσπούν σε φωνές και κλάματα.

Ο 39χρονος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα προτού καταλήξει.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θάνατο του 39χρονου σε κλειστό κύκλο και σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σε εκκλησία διπλανού χωριού, η βάπτιση τριών από τα παιδιά του που ήταν αβάφτιστα, κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις στην Κρήτη. Μάλιστα το ένα από τα παιδιά που βαφτίστηκαν, έλαβε το όνομα του νεκρού πατέρα του.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε δύο τραυματίες

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα ένας 25χρονος και ένας 31χρονος που είχαν εμπλοκή στο μακελειό.

Οι δύο τραυματίες είναι συγγενείς της 56χρονης που σκοτώθηκε από σφαίρα στα Βορίζια και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και από κοινού.

Και οι δύο κλήθηκαν να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη (6/11).

Δημογλίδου: «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

ΤΟ βράδυ της Κυριακής η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε σε δλώσεις της στην ΕΡΤ πως «οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων».

«Για την Αστυνομία», πρόσθεσε στη συνέχεια η κα Δημογλίδου, «υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι, πέρα από τα τρία άτομα που αναζητούνται ως κατηγορούμενοι σύμφωνα με τη δικογραφία που παραδόθηκε στην εισαγγελία. Οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να αποδοθούν στη δικαιοσύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι».

Για την έκρηξη στο υπό ανέγερση σπίτι, που φαίνεται ότι πυροδότησε το μακελειό, η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα. «Έγινε αυτοψία από τους αρμόδιους αστυνομικούς και συλλογή στοιχείων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχεία που να συνδέει τα μέλη της άλλης οικογένειας με το περιστατικό», σημείωσε προτού καταλήξει.

Δείτε το βίντεο:

Τα όπλα που κατασχέθηκαν στο χωριό

Με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Κυριακής, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρει σχετικά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση.

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, έξι ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται τρία ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 10 οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, 2 καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, 145 φυσίγγια και 9 μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

