Βορίζια: Τι έδειξε η νεκροψία νεκροτομή στη σορό του 39χρονου

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 39χρονου που έπεσε νεκρός στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την νεκροψία νεκτοτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του προκύπτει τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς. Η σορός του 39χρονου φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Όπως προέκυψε επίσης οι βολίδες ήταν από δύο διαφορετικά διαμετρήματα που σημαίνει ότι δέχθηκε πυροβολισμούς από δύο όπλα.

Υπενθυμίζεται ότι η 56χρονη κατέληξε λόγω διαμπερούς τραύματος βολίδας με πύλη εισόδου αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι συνεπεία εμφράγματος που είχε αρχικά αναφερθεί.

Την Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου

Η κηδεία του ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ωστόσο, η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε νωρίτερα το πρωί, από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, για να καταδειχθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Ωστόσο επειδή η διαδικασία πήρε ώρα τελικά αναβλήθηκε η κηδεία του με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κηδεία του πολύτεκνου πατέρα έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Δευτέρας, 3 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, βάφτισε τρία από τα πέντε παιδιά του σε διπλανό χωριό, ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

Διαβάστε επίσης