Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

Ανείπωτη οδύνη και θρήνος επικρατούν στα Βορίζια της Μεσαράς, εκεί όπου ένας 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μία 57χρονη γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ δύο οικογενειών.

Η οικογένεια του 39χρονου θύματος βιώνει στιγμές που δύσκολα περιγράφονται. Η σύζυγος του 39χρονου κλήθηκε, μέσα σε απόγνωση, να σταθεί δίπλα στα πέντε παιδιά τους – τρία από τα οποία είναι αβάπτιστα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, ένας γονιός που φεύγει από τη ζωή πριν βαπτιστούν τα παιδιά του δεν μπορεί να ταφεί, αν δεν τελεστούν πρώτα οι βαπτίσεις.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανείπωτης θλίψης, πραγματοποιήθηκαν εσπευσμένα σήμερα οι βαπτίσεις των τριών μικρότερων παιδιών, σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να τελεστεί αύριο Κυριακή η κηδεία του 39χρονου.

Από την άλλη πλευρά, παραμένει άγνωστο το πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 57χρονης γυναίκας, που κατά πληροφορίες είχε επιστρέψει στο χωριό για το μνημόσυνο του πατέρα της και βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

