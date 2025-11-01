Βεντέτα στα Βορίζια: Θρήνος και στα Χανιά για την 56χρονη που έχασε τη ζωή της
Η άτυχη γυναίκα ήταν εργαζόμενη στο νοσοκομείο της πόλης
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οδύνη στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς η μία εκ των δύο νεκρών στο μακελειό στα Βορίζια, η 56χρονη, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Η άτυχη γυναίκα, είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, που επρόκειτο να γίνει αύριο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών, χτυπήθηκε από σφαίρα και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή κι άφησε την τελευταία της πνοή.
Η 56χρονη ήταν χήρα και μητέρα δύο παιδιών.
Με πληροφορίες από zarpanews.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:50 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Πρώτη ήττα στην εποχή Μπενίτεθ
19:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Ολυμπιακός - Άρης για την 9η αγωνιστική της Super League
19:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Άρης: Οι ενδεκάδες στον αγώνα του «Καραϊσκάκης»
18:18 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Hellenic Championship: Λεσόρ και Χουάντσο στο Telekom Center Athens
18:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ