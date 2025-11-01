Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

Η έκρηξη ενός αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού φαίνεται πως ήταν αυτή που πυροδότησε την παλιά βεντέτα και αποτέλεσε τη σπίθα για την τραγωδία που ακολούθησε.

Στο χωριό Βορίζια λίγες ώρες πριν το μακελειό με τους 2 νεκρούς και τους 15 τραυματίες επικρατούσε έντονος αναβρασμός εξαιτίας της έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο υπό κατασκευή κατοικίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες η μία οικογένεια έχτισε το σπίτι σε σημείο που δεν έπρεπε καθώς είχαν οριοθετηθεί οι χώροι που θα διέμεναν στο χωριό οι δύο οικογένειες. Η επίθεση θεωρήθηκε πράξη αντεκδίκησης για παλαιότερες διαφορές και φαίνεται ότι έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει νέος κύκλος αίματος.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από το σπίτι που που... «άναψε» το φιτίλι της βεντέτας. Όπως θα δείτε οι ζημιές στο κτίσμα είναι εκτεταμένες, με τους τοίχους και τις τζαμαρίες να έχουν διαλυθεί από τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου με μέλη των δύο οικογένειών να βρίσκονται αντιμέτωπα σε σημείο του χωριού το οποίο μέσα σε λίγη ώρα μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Οι πυροβολισμοί ακούγονταν κατά ριπάς για περισσότερη από μία ώρα, ενώ οι κάτοικοι είχαν οχυρωθεί στα σπίτια τους προσπαθώντας να σωθούν. Από την ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκαν δύο νεκροί – ένας άνδρας και μία γυναίκα – ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τρίτο θύμα και αρκετούς τραυματίες.

