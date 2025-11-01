Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

Περιστατικό με πυροβολισμούς και αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από έκρηξη βόμβας το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι

Η παλιά έχθρα ανάμεσα σε δύο οικογένειες στα Βορίζια Ηρακλείου φούντωσε ξανά σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άτομα ενώ σημειώθηκαν και αρκετοί τραυματισμοί σ' ένα σκηνικό που θύμιζε ταινίας δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newbomb, οι εντάσεις και το μένος ανάμεσα στις δύο οικογένειες δεν είχαν κλιμακωθεί ποτέ σε επίπεδο φόνων. Μάλιστα, όλα έδειχναν πως αυτή η παλαιά κόντρα -με ρίζες στο 1950- ανάμεσα στα μέλη των οικογενειών είχε κοπάσει τα τελευταία χρόνια. Όλα όμως άλλαξαν και η έχθρα φούντωσε ξανά με φόντο κτηματικές διαφορές. Συγκεκριμένα, η μία οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια.

Η παραβίαση της «συμφωνίας»

Να σημειωθεί πως οι δύο οικογένειες είχαν αποφασίσει να οριοθετήσουν τους χώρους που θα έμεναν στο χωριό. Η μία από αυτές όμως φαίνεται ότι «παραβίασε» την εν λόγω συμφωνία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, καθώς σύμφωνα με την αντίπαλη οικογένεια έχτισε το σπίτι σε σημείο που δεν έπρεπε. Η επίθεση θεωρήθηκε πράξη αντεκδίκησης για παλαιότερες διαφορές και φαίνεται ότι έγινε η αφορμή για να ξεσπάσει νέος κύκλος αίματος.

Το πρωί του Σαββάτου, συγγενείς του ιδιοκτήτη του σπιτιού πήραν τα όπλα και κινήθηκαν προς τη γειτονιά των φερόμενων δραστών της επίθεσης. Ακολούθησε ανελέητη ανταλλαγή πυρών με καλάσνικοφ για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν κάτοικοι της περιοχής και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από τις Αρχές, η μία οικογένεια μετράει δύο νεκρούς. Πρόκειται για πατέρα και γιο. Την ίδια ώρα, η άλλη οικογένεια μετράει μία νεκρή γυναίκα, η οποία είχε ταξιδέψει από τα Χανιά για το χωριό προκειμένου να παραστεί σε μνημόσυνο που γινόταν σήμερα το πρωί.

Να σημειωθεί πως σήμερα ήταν προγραμματισμένο μνημόσυνο συγγενικού προσώπου της μιας οικογένειας.

Σε εμπόλεμη κατάσταση τα νοσοκομεία – 15 τραυματίες

Τραυματίες από μια οικογένεια μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο, ενώ αν και δεν εφημέρευε άνοιξε το ΠΑΓΝΗ προκειμένου να μην συναντηθούν στο ίδιο νοσοκομείο συγγενείς των θυμάτων υπό τον φόβο να συνεχιστεί η βεντέτα στα νοσοκομεία.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν και σε ιδιωτική κλινική και δύο ακόμη τραυματίες – μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί – νοσηλεύονται. Πληροφορίες κάνουν λόγο για σύνολο 15 τραυματιών με τους δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Και στα δυο νοσοκομεία βρίσκονται ήδη ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις για να αποφύγουν τα χειρότερα.

