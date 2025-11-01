Κρήτη: Πληροφορίες για τουλάχιστον 3 νεκρούς - Πεδίο μάχης τα Βορίζια, σφαίρες στα αυτοκίνητα

Τουλάχιστον τρία άτομα, ανάμεσα τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 57χρονη, έχασαν τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου, σήμερα το πρωί. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Creta24.gr, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και για άλλους νεκρούς.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε δύο οικογένειες ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, οι πυροβολισμοί κράτησαν για τουλάχιστον μία ώρα. Η περιοχή θυμίζει πεδίο μάχης, οχήματα είναι «γαζωμένα» από σφαίρες (περίπου 2.000) υπάρχουν ορατά ίχνη της σφοδρής ανταλλαγής πυρών, όπως φαίνεται και στην κάτωθι φωτογραφία.

Σφαίρα στο παρμπρίζ αυτοκινήτου Creta24.gr

Αναμένεται να βρεθεί στο νησί ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος και ο επικεφαλής του Ελληνικού FBI, Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, με κλιμάκιο, καθώς και ομάδα από την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ).

Από την έκρηξη στην αιματοχυσία

Άγνωστοι δράστες γάζωσαν σπίτια το πρωί του Σαββάτου 1/11, ενώ το βράδυ της Παρασκευής 31/10 προηγήθηκε έκρηξη σε υπό κατασκευή οικοδομή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών, Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Όλα δείχνουν πως μια παλιά βεντέτα μεταξύ τους έχει αναβιώσει και πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει σύνδεση και με ένα επεισόδιο με μαχαίρι, πριν από έναν χρόνο.

Το βράδυ της Παρασκευής όταν εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε υπό κατασκευή οικοδομή της περιοχής. Από την έκρηξη, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Πληροφορίες αναφέρουν πως όλα ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα, όταν η μια οικογένεια που ζει στην κάτω πλευρά του χωριού (κάτω χωριό) αγόρασε σπίτι στην πάνω πλευρά (πάνω χωριό), κάτι που εξόργισε την άλλη οικογένεια.

https://www.instagram.com/reel/DQhAD82CJhD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η οικογένεια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ενώ τελικά το βράδυ της Παρασκευής εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, που τοποθετήθηκε ως αντίποινα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από όλα την Κρήτη, που περίμεναν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση πριν αρχίσουν να επιχειρούν.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως σήμερα ήταν προγραμματισμένο ένα μνημόσυνο, συγγενικού προσώπου της μιας οικογένειας.

Διαβάστε επίσης