«Έριχναν από παντού, νόμιζα ότι ήρθε το τέλος» – Συγκλονιστική μαρτυρία για το μακελειό στα Βορίζια

Σκηνές αγριότητας εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (01/11) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο οικογενειών. Από το αιματηρό περιστατικό έχουν επιβεβαιωθεί δύο νεκροί μέχρι στιγμής, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Το χωριό μετετράπη σε πεδίο μάχης, ενώ πυροβολισμοί ακούγονταν για αρκετή ώρα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από το Ηράκλειο και τη Μεσαρά, ενώ στην περιοχή σπεύδουν ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο αρχηγός του «ελληνικού FBI».

Άνδρας, κάτοικος Αθήνας, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε. Υπογράμμισε ότι είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το ΙΧ του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

«Αμέσως ειδοποίησα την αστυνομία και μου είπε να γυρίσω σπίτι μου. Τα όπλα πρέπει να ήταν καλάσνικοφ και πολλά πιστόλια. Μάλιστα, είδα και τον νεκρό και όπως κατάλαβα, ήταν στημένη η δουλειά. Κυριολεκτικά έπεσα πάνω από τα διασταυρωμένα πυρά», συμπλήρωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Από τις 11:00 ενημέρωσα την αστυνομία και για 10 πόντους από μία σφαίρα γλύτωσα τον θάνατο. Οι σφαίρες τρύπησαν το λάστιχο, ενώ το αυτοκίνητο έπαθε τεράστιες ζημιές», είπε ακόμη.

