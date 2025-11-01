Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου έχει μεταφερθεί η σορός ενός εκ των νεκρών της αιματηρής επίθεσης στα Βορίζια.

Συγγενείς θρηνούν και ουρλιάζουν, η μητέρα του θύματος λιποθύμησε ενώ υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο, όπως αναφέρει το cretalive.gr

Διμοιρίες ανδρών της ΕΛ.ΑΣ είναι έξω από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας. Βλέποντάς τους, γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε: «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Ανάλογο κλίμα επικρατεί στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος, με πολλά ξεσπάσματα οργής κατά αστυνομικών: "Βρ@μπ@τσοι, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει" κραύγασε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία, στη θέα ενστόλων.