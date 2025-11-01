Κρήτη: Το ΕΚΑΒ έχει πραγματοποιήσει 6 διακομιδές, 4 τραυματίες και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους

Σκηνές αγριότητας εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο οικογενειών

Κρήτη: Το ΕΚΑΒ έχει πραγματοποιήσει 6 διακομιδές, 4 τραυματίες και 2 χωρίς τις αισθήσεις τους
Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης με πυροβολισμούς εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο οικογενειών.

Όπως ενημερώνουν πηγές από το ΕΚΑΒ, σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, το Συντονιστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

- 2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

- 2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

- 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και

1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Τέλος, διαβεβαιώνουν πως οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας 38χρονος και μια 57χρονη γυναίκα, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για ακόμη περισσότερα θύματα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr.

Άνδρας, κάτοικος Αθήνας, που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε. Υπογράμμισε ότι είχε ξεκινήσει με το αυτοκίνητό του για να πιει έναν καφέ στον Ζαρό, περνώντας από το χωριό την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα.

«Ξαφνικά είδα ένα 4×4 να πυροβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν κατάλαβα από πού έρχονταν οι σφαίρες. Μόνο που ένιωσα ότι βρίσκομαι μέσα σε κόλαση», ανέφερε ο μάρτυρας, περιγράφοντας πως το ΙΧ του δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς, προτού προλάβει την τελευταία στιγμή να διαφύγει σώος.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε ανάμεσα σε δύο οικογένειες ενώ σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, οι πυροβολισμοί κράτησαν για τουλάχιστον μια ώρα ενώ η περιοχή θυμίζει πεδίο μάχης, με οχήματα «γαζωμένα» από σφαίρες (περίπου 2000) και ορατά ίχνη της σφοδρής ανταλλαγής πυρών, όπως βλέπετε στην φωτογραφία που δημοσιεύει το Creta24.gr

