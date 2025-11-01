Κρήτη: Στη φυλακή ο 22χρονος για τη δολοφονία 52χρονου στο Έλος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 22χρονος για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος.

Ο - καθ' ομολογίαν δράστης- δήλωσε συντετριμμένος και ζήτησε συγνώμη, σύμφωνα με τον δικηγόρο υπεράσπισης, Γιώργο Φραντζεσκάκη.

Όσο για τις συνθήκες του φονικού, σημείωσε πως ένιωσε ότι απειλήθηκε καθώς από μια κίνηση του παθόντα, θεώρησε ότι θα βγάλει όπλο, σύμφωνα με τον έτερο δικηγόρο του, Απόστολο Λύτρα. Για το όπλο, υποστήριξε πως δεν ήταν δικό του αλλά το έφερε πάνω του για την περίπτωση που θα έριχναν μπαλωθιές.

Η απολογία του διήρκησε περίπου 2 ώρες ενώ έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον ίδιο να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο.