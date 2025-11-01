Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

Περιστατικό με πυροβολισμούς και αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης

Πατέρας έξι παιδιών είναι ο 39χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός από τους πυροβολισμούς στο ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έπειτα από την αναζωπύρωση παλιάς βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 39χρονος μάλιστα για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η βάπτιση του μικρότερου παιδιού του, τελετή ωστόσο που πριν λίγο καιρό είχε αποφασισθεί να αναβληθεί.

Τελικά η βάφτιση θα πραγματοποποιηθεί σήμερα έπειτα από απόφαση της οικογένειας, προκειμένου αύριο να τελέσουν την κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 39χρονος είναι το θύμα που μετρά η μία οικογένεια που εμπλέκεται στην βεντέτα. Η άλλη πλευρά μετρά δύο τραυματίες 25 και 30 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και οι οποίοι θα συλληφθούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρουν τραύματα από σφαίρα σε μηρό και κνήμη αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο χωριό όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 39χρονου και τον τραυματισμό των άλλων δύο ατόμων.

Το αγροτικό αυτοκίνητο του 39χρονου ήταν κυριολεκτικά γαζωμένο από σφαίρες.

Περιστατικό με πυροβολισμούς και αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από έκρηξη βόμβας το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι

