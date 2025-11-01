Βορίζια: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό- «Φανούρη μου, σε φάγανε», φώναζε η αδερφή του 39χρονου

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια, λίγες ώρες μετά το μακελειό που συγκλόνισε την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Η αδερφή ενός εκ των θυμάτων του μακελειού, 39χρονου, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του.

Η αδελφή του εκλιπόντα σε κατάσταση σοκ και μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής ξέσπασε σε κραυγές φωνάζωντας:

«Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Οι φωνές της προκαλούσαν ανατριχίλα και ξεχείλιζαν πόνο, έσκιζαν την νεκρική σιγή που έχει απλωθεί στο χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή, ενώ μαζί της ήταν και η σύζυγος του νεκρού.

Η οικογένεια του, αποφάσισε να βαπτίσει σήμερα τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν αύριο να τελέσουν την κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

