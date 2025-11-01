Βεντέτα στα Βορίζια: Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά το ένοπλο περιστατικό

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους είναι τα εξής:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων

Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης