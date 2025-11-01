Βεντέτα στα Βορίζια: Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά το ένοπλο περιστατικό
Κλειστά θα παραμένιουν την Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Φαιστού
Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.
Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους είναι τα εξής:
- Νηπιαγωγείο Βοριζίων
- Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
- Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
- Γυμνάσιο Ζαρού
Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
