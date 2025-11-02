Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στο Newsbomb

Ο Θεοχάρης Καργάκης είναι ο αδερφός του ανθρώπου που πούλησε το σπίτι όπου τοποθετήθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο εκρηκτικός μηχανισμός

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στο Newsbomb

Ο Θεοχάρης Καργάκης λέει στο Newsbomb.gr «δεν φοβάμαι»

Κλειστά τα στόματα των κατοίκων στα Βορίζια, με τους εναπομείναντες στο χωριό να φοβούνται, να μην μιλούν για το μακελειό που έγινε το πρωί του Σαββάτου.

Αποστολή στα Βορίζια Σωτήρης Σκουλούδης και Χάρης Γκίκας

Το Newsbomb βρίσκεται μέσα στα Βορίζια, το χωριό που είναι υπό «πολιορκία», με πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους μέσα σε σπίτια και την πρόσβαση να είναι ελεγχόμενη.

Ο Θεοχάρης Καργάκης είναι ο αδερφός του ανθρώπου που πούλησε το σπίτι όπου τοποθετήθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο εκρηκτικός μηχανισμός. Απογοητευμένος με τις εξελίξεις και με πάντα έντονες τις μνήμες από την αιματηρή βεντέτα του 1955, λέει στο Newsbomb.gr ότι «δεν φοβάμαι»...

«Δεν κατέχω γιατί έγινε το φονικό και ποιοι χάλασαν το σπίτι», μας λέει. «Εγώ είμαι μοναχός εδώ τα κοπέλια μου έφυγαν δεν φοβάμαι», προσθέτει.

«Άνθρωπος την αξία του να μην την χάνει, μόνο να την έχει ιερό μέχρι να αποθάνει», είναι η μαντινάδα που θέλησε να εκφράσει…

