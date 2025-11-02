Το Newsbomb στα Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα – Η βόμβα που οδήγησε στο μακελειό

Βήμα – βήμα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να λύσουν το «παζλ» του φονικού στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Δεκάδες έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στα σπίτια του χωριού, ενώ θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές και ποιμνιοστάσια στα όρη, όπου ενδέχεται να κρύβονται οι εμπλεκόμενοι. Πάντως, όπως μετέδωσε και το Newsbomb, για ένα σπίτι φαίνεται ότι έγινε αιματοκύλισμα.

Αποστολή στα Βορίζια: Σωτήρης Σκουλούδης & Χάρης Γκίκας

Το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά την προχθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία στο χωριό και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Το Newsbomb στην κατοικία για την οποία ξέσπασε η βεντέτα:

Συγκεκριμένα, οι δύο οικογένειες είχαν παλιά έχθρα και εντάσεις, οι οποίες όμως φαινόταν τα τελευταία χρόνια, να έχουν κοπάσει.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν λόγω κτηματικών διαφορών και συγκεκριμένα επειδή η μία οικογένεια πήγε και αγόρασε έκταση στην περιοχή που έχει εγκατασταθεί η άλλη οικογένεια.

Φωτογραφίες από το σπίτι όπου εξερράγη η βόμβα:

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Ανακάλυψη οπλισμού σε αποθήκη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν βαρύ οπλισμό μέσα σε αποθήκη. Ο φακός του Newsbomb ήταν εκεί και κατέγραψε τη στιγμή της επιχείρησης των αστυνομικών.

Βορίζια: Έφοδος της αστυνομίας σε αποθήκη και κατάσχεση οπλισμού.

