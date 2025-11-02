Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη, αναζητούνται οι τρεις

Βορίζια: Εξονυχιστικοί έλεγχοι των ΕΚΑΜ σε όποιον μπαίνει στο χωριό

Στη σύλληψη ενός ατόμου και την προσαγωγή ακόμη ενός από τις εμπλεκόμενες οικογένειες στη βεντέτα, στο πλαίσιο ερευνών σε σπίτια, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια, μία μέρα μετά το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι τέσσερις.

Αποστολή στα Βορίζια: Σωτήρης Σκουλούδης & Χάρης Γκίκας

Το χωριό έχει χωριστεί σε τρεις περιοχές όπου γίνονται οι εξονυχιστικές αστυνομικές έρευνες σε σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ οι πάνοπλοι ένστολοι σταματούν και όποιον προσπαθεί να περάσει εντός του οικισμού, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του Newsbomb.

Καρέ – καρέ η έφοδος των Αρχών σε σπίτια

Βορίζια, έφοδος σε σπίτια.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκτός από τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι, η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα για την εμπλοκή στο σοβαρό περιστατικό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες.

