Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά το μακελειό – Δύο προσαγωγές από τις οικογένειες της βεντέτας

Σε κατάσταση συναγερμού και «ζωσμένο» από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένει το χωριό των Βοριζίων, στον Δήμο Φαιστού στο νοτιοδυτικό Ηράκλειο, μετά το μακελειό με πυροβολισμούς ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Ο απολογισμός ήταν τραγικός, με δύο ανθρώπους να σκοτώνονται και τουλάχιστον τέσσερις άλλους να τραυματίζονται.

Το πρωί, δύο άτομα –ένα από κάθε οικογένεια που εμπλέκεται στη βεντέτα– προσήχθησαν για παράνομη κατοχή οπλισμού, έπειτα από έρευνες σε σπίτια κοντά στην εκκλησία του χωριού.

Δύο κονβόι οχημάτων βρέθηκαν στο χωριό νωρίτερα το πρωί, μεταφέροντας στελέχη της ΕΚΑΜ και ειδικές δυνάμεις από την Αθήνα, ενώ, εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται ακόμη και στα λιγοστά αυτοκίνητα που επιτρέπεται να περνούν μέσα στο χωριό.

Οι κάτοικοι του χωριού σοκαρισμένοι από το αιματηρό περιστατικό και με φόβο για την επόμενη ημέρα παραμένουν μουδιασμένοι, τηρώντας σιγή ιχθύος.

Πάντως, η κηδεία του 39χρονου άνδρα που έπεσε νεκρός, δεν θα γίνει σήμερα, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

«Σκαρφάλωσε στο τοιχίο και άδειασε δύο γεμιστήρες προς τον κόσμο»

Αυτόπτες μάρτυρες, αρνούμενοι να κατονομάσουν την ταυτότητα του ενόπλου, αν και οι Αρχές φέρονται να γνωρίζουν σε ποια οικογένεια ανήκει ο δράστης, περιέγραψαν στο cretalive.gr ότι ο άνδρας αυτός σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος.

«Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά και κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν», τόνισε αστυνομικός για να καταδείξει τις αντικειμενικές δυσκολίες του προανακριτικού έργου και των ερευνών.

Πρόσωπα που ξέρουν καλά την κοινωνία των Βοριζίων και γνωρίζουν γεγονότα, καταστάσεις, συμπεριφορές από προηγούμενα περιστατικά, ανησυχούν πολύ για την επόμενη ημέρα.

Οι δύο εμπλεκόμενες οικογένειες είναι από τις μεγαλύτερες στην περιοχή. Αν κι έγιναν σασμοί με συντεκνιές και κουμπαριές, αντίκρισμα δεν υπήρξε. Πόσω μάλλον τώρα, που υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

«Αυτές οι οικογένειες δεν μπορούν να συνυπάρξουν πλέον στο ίδιο χωριό. Θα πρέπει να φύγουν από ‘κει, ίσως και από την Κρήτη. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι θα την “πληρώσουν” και πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των οικογενειών», εκτιμά έμπειρος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, με γνώση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής.

«Παλαιότερα, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν λόγο τιμής και μπέσα, έχαιραν εκτιμήσεως. Οι νέες γενιές έχουν άλλους κώδικες, άλλη νοοτροπία και με μεγάλη ευκολία τα καταπατούν αυτά», προσθέτει.

