Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς και αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης έπειτα από έκρηξη βόμβας το προηγούμενο βράδυ σε υπό κατασκευή σπίτι.

Σε φρούριο έχουν μετατραπεί τα Βορίζια του δήμου Φαιστού μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες από την ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε δύο αντίπαλες οικογένειες. Το χωριό βρίσκεται υπό την αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας λόγω φόβων για αντίποινα.

Οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία της φονικής συμπλοκής και τους λόγους της αναζωπύρωσης μιας βεντέτας. Οι πρώτες μαρτυρίες δείχνουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε από τον 39χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Από την άλλη πλευρά, εμπλέκονται δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας.

Σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα από τους αστυνομικούς θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, έχουν γίνει κατ' οίκον έρευνες για να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί ευρήματα. Τόνισε όμως ότι οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που συνδράμουν από χθες, είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», κατέληξε η κυρία Δημογλίδου.

Πόρτα πόρτα οι έρευνες για τον εντοπισμό δραστών

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από νωρίς το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης νησί έφτασαν ο αρχηγός της ΕΛΑΣ καθώς ο επικεφαλής του ελληνικού FBI ώστε να συντονίσουν τις έρευνες.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου (1/11) πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη προκειμένου να συζητηθούν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας σχετικά για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε διαμάχη στο χωριό, προκύπτει ότι πιθανότατα την αρχή έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Από την άλλη πλευρά φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια Ρίζια.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της στην περιοχή με άνδρες των ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, καθώς το ενδεχόμενο νέας αντιπαράθεσης παραμένει ανοιχτό. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται όλη η αστυνομική δύναμη του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Παράλληλα, όλη η περιοχή είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία, ενώ από σήμερα θα εγκατασταθεί και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Κλεισμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι του χωριού φοβούνται, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν μιλάνε. Από τύχη υπήρξαν μόνο δύο θύματα, είπαν ορισμένοι κάτοικοι που μίλησαν σε δημοσιογράφους μέσα από τα σπίτια τους εχθές.

Ενώ συγκλονίζει η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: «Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν μαζεμένα γύρω στα δέκα άτομα, πέρασε ένα μαύρο αγροτικό και άρχισαν να ρίχνουν και από τη μία μεριά και από την άλλη. Εγώ έφαγα πέντε με έξι σφαίρες».

Πώς αναζωπυρώθηκε η βεντέτα

Η κατάσταση στο χωριό ήταν τεταμένη ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκε στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Το οίκημα υπέστη σοβαρές ζημιές και στο σημείο έσπευσε περιπολικό, το οποίο παρέμεινε στον τόπο της έκρηξης όλη τη νύχτα.

Το πρωί του Σαββάτου, καθώς κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιούσε αυτοψία, πυροβολισμοί ξέσπασαν στην είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και σε λίγο αργότερα στο χωριό έφτασαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρέθηκε βαριά τραυματισμένος ο 39χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξε η αστυνομία περιγράφουν μια σκηνή χάους: ο 39χρονος, φτάνοντας με το αυτοκίνητό του στο χωριό γύρω στις 10:30 το πρωί, συνάντησε εξοργισμένα μέλη της αντίπαλης οικογένειας για την έκρηξη της προηγούμενης νύχτας.

Μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους και αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την άλλη οικογένεια τραυματίστηκαν δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Την ίδια ώρα, τα Βορίζια θυμίζουν φρούριο: ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν κάθε σημείο στο χωριό, ενώ από σήμερα αναλαμβάνει δράση και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα. Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν και στα δυο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου έχουν μεταφερθεί οι νεκροί και οι τραυματίες.

