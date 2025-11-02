Βορίζια: Τι εξετάζει η αστυνομία για της συνθήκες του μακελειού - Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ.

Βορίζια: Τι εξετάζει η αστυνομία για της συνθήκες του μακελειού - Έκτακτη σύσκεψη της ΕΛ.ΑΣ.
Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Κρήτη, υπό τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος μετέβη στο νησί συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την αξιολόγηση των στοιχείων σχετικά με την ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα και τραυματίστηκαν τέσσερα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρίες που ρίχνουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή σύγκρουση. Το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με δια longstanding διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού.

Οι μαρτυρίες, που εξετάζονται με προσοχή, αναφέρουν ότι πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν ένας 39χρονος, ο οποίος τελικά σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών. Από την αντίπαλη πλευρά, τραυματίστηκαν δύο άνδρες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα από την ίδια οικογένεια.

Η κατάσταση φαίνεται να είχε κλιμακωθεί από το προηγούμενο βράδυ, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε υπό κατασκευή σπίτι, που ανήκε σε συγγενή του 39χρονου. Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και παρέμειναν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί του Σαββάτου, ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) μετέβη για αυτοψία, όταν ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις, και σύντομα κατέφτασαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο 39χρονος βρέθηκε βαριά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από το περιστατικό, ο 39χρονος έφτανε με το αυτοκίνητό του στο χωριό, όταν συνάντησε εξαγριωμένα μέλη της αντίπαλης οικογένειας, που φέρονται να τον θεώρησαν υπεύθυνο για την έκρηξη. Εκείνος φέρεται να άνοιξε πρώτος πυρ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ανταλλαγή πυροβολισμών.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο ίδιος, ενώ μια γυναίκα έχασε τη ζωή της πιθανότατα από ανακοπή λόγω του σοκ, και τραυματίστηκαν δύο ακόμη γυναίκες, μεταξύ αυτών και μια 26χρονη.

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν φαίνεται να ήταν κυνηγετικά και πυροβόλα εννέα χιλιοστών, σύμφωνα με τα ευρήματα κάλυκων στο σημείο. Παρά τις έρευνες σε κατοικίες, ο οπλισμός δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης και να διαλευκανθεί η υπόθεση της έκρηξης, που αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό.

Η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική επιτήρηση, με ισχυρές δυνάμεις να περιπολούν στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες. Από σήμερα αναμένεται να εγκατασταθεί και μονάδα της ΕΚΑΜ, που μετέβη από την Αθήνα για ενίσχυση των επιχειρήσεων.

