Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια

Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, ήταν το ένα από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια της Κρήτης.

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον 39χρονο. Υπό τον φόβο αναζωπύρωσης της βεντέτας, οι Αρχές έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι δύο νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια

Το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

Η αδερφή του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cretalive. gr, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ και μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής ξέσπασε σε κραυγές φωνάζοντας: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Μαζί της ήταν και η σύζυγος του νεκρού. Η οικογένειά του αποφάσισε να βαπτίσει χθες τα αβάπτιστα παιδιά του, προκειμένου να μπορέσουν να τελέσουν την κηδεία του και να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.