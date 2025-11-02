Βορίζια: Τι ξαναφούντωσε το μίσος και η προσπάθεια συμβιβασμού πριν το αιματοκύλισμα

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αρχές στην Κρήτη προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα άτομα που συμμετείχαν στο ένοπλο περιστατικό με δύο νεκρούς στα Βορίζια.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρία άτομα που είχαν συμμετοχή στους πυροβολισμούς που έπεσαν υπό μορφή βροχής στο ορεινό χωριό της Κρήτης.

Φόβοι ότι «τώρα αρχίζουν όλα»

Το ασύλληπτο αιματοκύλισμα στα Βορίζια είχε ως αποτέλεσμα να μεταβούν εκτάκτως στο νησί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγος Φώτης Ντουϊτση, καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Μόλις οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσγειώθηκαν στο νησί πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την αποτίμηση της κατάστασης αλλά και τις επόμενες κινήσεις.

Όπως τονίστηκε στην σύσκεψη το ζητούμενο είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περιοχή, όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι καθώς κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών, αλλά αντίθετα «τώρα αρχίζουν όλα».

Στην ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται όλα τα σενάρια και επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλάνου, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι η υπόθεση θα έχει μακρά συνέχεια.

Τι άναψε το φυτίλι για την αναβίωση της βεντέτας

Στο μεταξύ νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με το τι ήταν αυτό που πυροδότησε την βεντέτα των δύο οικογενειών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η έχθρα των δύο οικογενειών μπορεί να έχει τις βαθιές τις ρίζες στο παρελθόν, όμως δεν έχει καμία σχέση με την βεντέτα πριν από 70 χρόνια καθώς έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρχε εχθρότητα όχι μεταξύ 2 αλλά μεταξύ 3 οικογενειών. Οι δύο από αυτές είχαν κάποιες εχθρότητες για τα βοσκοτόπια, υπήρχε εχθρότητα χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ένοπλη σύρραξη.

Πριν από μήνες, ένα μέλος της μίας οικογένειας και ένα της δεύτερης έτρωγαν σε κάποιο γλέντι και κάποιος από αυτούς ανέφερε κάτι υποτιμητικό για ένα μέλος της τρίτης οικογένειας που εμπλέκεται.

Τότε ο ένας άνδρας αντέδρασε και μαχαίρωσε αυτόν που έκανε το υποτιμητικό σχόλιο. Τότε ήταν που ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την σημερινή αναβίωση της βεντέτας στο χωριό.

Την επόμενη ημέρα, το μέλος της τρίτης οικογένειας έμαθε για το υποτιμητικό σχόλιο σε βάρος του και πυροβόλησε στην πλατεία του χωριού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κάποιων ατόμων, ελαφριά, ένα συμβάν που δεν το έμαθε ποτέ η αστυνομία.

Οι συμβιβαστές από τα Χανιά

Με το ρήγμα αυτό ανοιχτό στην οικογένεια, χρησιμοποιήθηκε μία άλλη γνωστή οικογένεια από τα Χανιά προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συμβιβαστική διαδικασία.

Οι συμβιβαστές από τα Χανιά, όταν ξεκίνησε η διαμάχη για το σπίτι, πρότειναν στην οικογένεια να αγοράσουν εκείνοι το σπίτι και να τους δώσουν τα χρήματα, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος νέος κύκλος αίματος που δυστυχώς δεν κατάφερε να αποτραπεί.

Έφυγαν από τη μέση αυτοί που θα έκαναν τον σασμό, και έτσι η βεντέτα φαίνεται να ξαναφούντωσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega το 39χρονο θύμα, πυροβολούσε στον αέρα για να πανηγυρίσει την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας, με τους αστυνομικούς παρόντες καθώς διερευνήσουν το περιστατικό με τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι και στη συνέχεια ξεκίνησε το αιματοκύλισμα με τα τραγικά αποτελέσματα.

Βάφτιση για τα παιδιά του 39χρονου μετά το μακελειό - Σήμερα η κηδεία του

Το χωριό έχει βυθιστεί στο πένθος από το αιματηρό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον 39χρονο που ήταν πατέρας πέντε παιδιών και σε μία 57χρονη γυναίκα από τα Χανιά.

Την ίδια στιγμή η οικογένεια των θυμάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ προσπαθούν να σταθούν όρθιες μέσα στην απόγνωση.

Η σύζυγος του 39χρονου, βυθισμένη στον πόνο, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη τραγικό καθήκον. Τα τρία μικρότερα παιδιά του ζευγαριού ήταν αβάπτιστα, γεγονός που, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, δεν επιτρέπει την τέλεση της κηδείας του γονέα πριν πραγματοποιηθούν οι βαπτίσεις.

Έτσι, μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου.

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο το πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία της 57χρονης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιστρέψει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της από τα Χανιά, όπου ζει και εργάζεται.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό- «Φανούρη μου, σε φάγανε», φώναζε η αδερφή του 39χρονου

Η αδερφή ενός εκ των θυμάτων του μακελειού, 39χρονου, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του.

Η αδελφή του εκλιπόντα σε κατάσταση σοκ και μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής ξέσπασε σε κραυγές φωνάζωντας:

«Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Μαζί της ήταν και η γυναίκα του θύματος.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Διαβάστε επίσης