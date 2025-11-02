Βορίζια: Φρουρούνται στα νοσοκομεία οι τραυματίες από το μακελειό

Το χωριό Βορίζια στην Κρήτη, όπου έγινε το μακελειό με δύο νεκρούς

Φρούριο θυμίζουν τα Βορίζια μετά το μακελειό με δύο νεκρούς. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή.

Από την πρώτη στιγμή, η Αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.