Βορίζια: «Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς» - Σοκάρει αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού

«Θα μπορούσαμε να θρηνούμε 20 νεκρούς, ακόμη και αστυνομικούς»... Έτσι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες το μακελειό στα Βορίζια με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Όπως λένε οι μάρτυρες στο Cretalive, υπήρξε καταιγισμός πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού από τις εμπλεκόμενες στη βεντέτα οικογένειες.

Ένας ακόμη μάρτυρας αναφέρει ότι άνδρας σκαρφάλωσε στο τοιχίο της αυλής ενός σπιτιού και άδειασε δύο γεμιστήρες προς την πλατεία, όπου ήδη ήταν συγκεντρωμένος κόσμος. «Δυστυχώς, στα Βορίζια τα στόματα παραμένουν κλειστά», σημειώνει άλλη πηγή στο Cretalive.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, στη διάρκεια της αυτοψίας που διενεργούσαν αστυνομικοί σε σπίτι οικογένειας, δέχτηκαν πυρά από άτομο που σταμάτησε με το αυτοκίνητό του και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος τους.

Ο δράστης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί εκτιμάται ότι στόχευε το σπίτι της αντίπαλης οικογένειας, αδιαφορώντας πλήρως για τους αστυνομικούς που εξερευνούσαν τον χώρο.

Οι κάτοικοι του χωριού μάλιστα λένε ότι άκουγαν τις σφαίρες να «σφυρίζουν» δίπλα από τα κεφάλια τους ή να σκάνε στους τοίχους.