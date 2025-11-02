Βορίζια: «Φανούρη μου, σε αγαπάω!», φώναζε η σύζυγος του 39χρονου στο ΠΑΓΝΗ
Αποχώρησε λίγο πριν τις 19:00 η σορός του 39χρονου από το ΠΑΓΝΗ
Νέες σπαρακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν μέσα και έξω από το νοσοκομείο του ΠΑΓΝΗ σήμερα Κυριακή όπου αναχώρησε στις 19:00 περίπου το απόγευμα της Κυριακής με πομπή η σορός του 39χρονου για τα Βορίζια.
Τη σορό του πολύτεκνου πατέρα που έπεσε νεκρός έπειτα από 4 πυροβολισμούς που δέχθηκε συνοδεύουν δεκάδες φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί. «Φανούρη μου, σε αγαπώ», φώναζε με σπαρακτική φωνή η σύζυγος του που ακολουθούσε τη νεκροφόρα.
Νωρίτερα είχαν εκτυλιχθεί παρόμοιες σκηνές με τραγικές φιγούρες τη μητέρα του θανόντος και τη σύζυγό του, οι οποίες σε κάποια στιγμή, υπό το βάρος της ψυχικής οδύνης, δεν άντεξαν και κατέρρευσαν.
Στο σημείο υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, διότι υπάρχουν συγγενείς και της άλλης πλευράς, λόγω της νοσηλείας δύο τραυματιών.]
Δείτε το βίντεο από το KRHTHTV: