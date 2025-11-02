Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε

Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία για το ένοπλο περιστατικό που «πάγωσε» το νησί της Κρήτης

Νέα αποκαλυπτική μαρτυρία για το ένοπλο περιστατικό που «πάγωσε» το νησί της Κρήτης
Δεν έχει τέλος το θρίλερ μετά το ένοπλο περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα.

Στενό συγγενικό πρόσωπο της μιας οικογένειας μίλησε στο Mega όπου εξήγησε τι συνέβη και πώς ξέσπασε ο «πόλεμος» μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε αυτή τη στιγμή αγνοείται ο γιος της 56χρονης καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

«Εγώ ξέρεις τι θέλω από την Ελληνική Αστυνομία; Να μου διαλευκάνει τη βόμβα. Εγώ ξέρω ποιος την έβαλε. Η αστυνομία μπορεί να μου το διαλευκάνει; Το FBI; Αυτό θέλω», ανέφερε αρχικά ο συγγενής και συνέχισε: «Από εκεί ξεκινάνε όλα κοπέλια! Υποβόσκουν πράγματα από το παρελθόν, ναι, αλλά όμως όμως το χθεσινό μακελειό ξεκινάει απ΄ τη βόμβα. Μιλάμε ότι μπήκε μία βόμβα και ότι ήταν χωμένο μες στη χόβολη, μετά πήρε φωτιά. Κατέβηκε ο... προς τα κάτω, προς το χωριό, στην κάτω πάντα, εκεί πέρα ήταν η μακαρίτισσα η... και άλλες γυναίκες γιατί σα σήμερα θα ήταν το μνημόσυνο του πατέρα της. Και κατέβηκε και έριχνε ο άλλος αδιακρίτως πυρά με αποτέλεσμα να σκοτωθεί, να φάει σφαίρα η... και να τραυματιστεί η.... και άλλοι εκεί μέσα πέρα που ήτανε. Και μετά ξεκίνησε η μάχη. Από την ώρα που κατέβαινε έριχνε αδιακρίτως, ήταν οι δικοί μας από εκεί και αντιδράσανε».

Μάλιστα σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο συγγενής της μιας οικογένειας, το θρίλερ συνεχίζεται καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, αγνοείται ο γιος της 56χρονης που σκοτώθηκε από τους εκατέρωθεν πυροβολισμούς.

«Αυτή τη στιγμή, αγνοείται ο γιος της... Αγνοείται. Είναι ζωντανός, είναι νεκρός; Δεν το ξέρουμε, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

Οι λόγοι της ένοπλης σύγκρουσης

Μάλιστα, σύμφωνα με τον συγγενή της οικογένειας η σύγκρουση με την τραγική κατάληξη ξεκίνησε για δυο λόγους.

  1. Ο πρώτος είναι πως η μια οικογένεια κατηγορεί την άλλη πως έδωσε στοιχεία στην αστυνομία που οδήγησαν στην σύλληψη και προφυλάκιση δύο μελών της οικογένειας, δηλαδή του πατέρα και του γιου που αφορούσε κύκλωμα ζωοκλοπών.
  2. Η μια οικογένεια έχτισε σπίτι στο Ξετρύπι, που θεωρείται προπύργιο της έτερης οικογένειας. Με λίγα λόγια, η μια οικογένεια αποφάσισε να χτίσει εκεί που θεωρείται περιοχή της άλλης.

Παράλληλα, το συγγενικό πρόσωπο της μιας εκ των δύο οικογενειών ανέφερε πως:

  1. Μετά την βόμβα που μπήκε στο σπίτι, η άλλη οικογένεια πανηγύριζε χτυπώντας με καλάσνικοφ στον αέρα
  2. Το Σάββατο το πρωί ο νεκρός ήταν αυτός που βγήκε με το αυτοκίνητο και γάζωσε την συγγενή του.
  3. Η δική του οικογένεια που ήταν έτοιμη για τα αντίποινα και τον σκότωσε.

