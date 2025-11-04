Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

Έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού έκαναν τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, του 39χρονου που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς το Σάββατο στα Βορίζια. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στην κηδεία του 39χρονου – Απειλές καταγγέλλει η οικογένεια της 57χρονης που κηδεύεται σήμερα

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας συνόδευσαν τον 39χρονο με τη σιωπή που επικρατούσε στο χωριό να «σπάει» μονάχα από τις φωνές απόγνωσης της συζύγου του. «Φάνη μου, Φάνη μου», ακούγονταν από τα χείλη της γυναίκας του 39χρονου, η οποία φτάνοντας με την πομπή στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο σύζυγός της, ξέσπασε κατά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Νωρίτερα, τα αδέρφια και η μητέρα της 57χρονης Ευαγγελίας –μητέρας δύο παιδιών– έφυγαν από το χωριό με προορισμό τα Χανιά όπου σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, καθώς υπήρξε ένα τηλεφώνημα με άμεσες απειλές για αντίποινα μετά την κηδεία της 57χρονης, σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς της άτυχης γυναίκας είπαν ότι τους απείλησαν ακόμα και με ρίψη χειροβομβίδας.

Την ίδια ώρα στο χωριό παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις για τυχόν νέα επεισόδια της βεντέτας. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ατόμων από την οικογένεια της 57χρονης παραμένουν άκαρπες, ενώ έχουν ερευνηθεί δεκάδες σπίτια, σπηλιές, εγκαταλελειμμένες αποθήκες και μαντριά.

Οι τρεις που συνεχίζουν να αναζητούνται, είναι ο 27χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας που εξερράγη η βόμβα και τα δύο αδέρφια του, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Στη δικογραφία, ως κατηγορούμενοι αναφέρονται επίσης οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναφέρεται και το όνομα του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη. Οι βασικές κατηγορίες αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας, κατά συρροή και από κοινού.

