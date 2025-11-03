Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

Σε ιδιαίτερα βαρύ και φορτισμένο κλίμα τελέστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Βορίζια η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα που συγκλόνισε ολόκληρη την Κρήτη. Το μικρό ορεινό χωριό του Ψηλορείτη έχει «παγώσει», καθώς συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους άνθρωπο με κραυγές θρήνου, κατάρες και μοιρολόγια που ακούγονταν σε μεγάλη απόσταση.

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (03/11), δεκάδες συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της οικογένειας Καργάκη, στην είσοδο του χωριού, πενθώντας και μοιρολογώντας για τον Φανούρη.

Λίγο πριν τις 14:00, η σορός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία για την εξόδιο ακολουθία και στη συνέχεια στο κοιμητήριο του χωριού για την ταφή.

Η χήρα του 39χρονου βγάζει κραυγές θρήνου και ρίχνει κατάρες. Την ίδια ώρα, όπως είχε γίνει γνωστό, στην Εισαγγελία Ηρακλείου κατατέθηκε αίτημα από τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, έναν αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό το που κρατούνται στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, προκειμένου να παραστούν στην κηδεία. Το αίτημα, όμως, απορρίφθηκε.

Το χωριό παραμένει σιωπηλό, σκηνικό βαθιάς οδύνης, έντασης, φόβου και προβληματισμού, ενώ οι εικόνες από την κηδεία αντικατοπτρίζουν τη συγκλονιστική ατμόσφαιρα που επικρατεί.

Διαβάστε επίσης