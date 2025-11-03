Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

O άνθρωπος που προσπάθησε μαζί με άλλα επτά άτομα να κάνει σασμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες, λύνει τη σιωπή του

Newsbomb

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο άνθρωπος που επιχείρησε, μαζί με ακόμη επτά άτομα, να φέρει σασμό στα Βορίζια μεταξύ των δύο οικογενειών, σπάει τη σιωπή του. Ο άνδρας αποκάλυψε όλες τις ενέργειες του τελευταίου χρόνου με στόχο να χτίσει μια γέφυρα συμφιλίωσης, για το επεισόδιο που ανέβασε επικίνδυνα τη θερμοκρασία της αντιπαράθεσης και για την έκρηξη της βόμβας που οδήγησε στην αιματηρή σύγκρουση. Κάνει αυτοκριτική και παραμένει εμφανώς συγκλονισμένος.

Ο «μεσίτης» του σασμού είχε αναλάβει δράση πριν από πάνω από ένα χρόνο, με στόχο να αποτρέψει τα χειρότερα.

«Ξεκίνησε μια παρεξήγηση, είχαν τσακωθεί τα παιδιά τους, για τα κτηματικά. Ένα παιδί του Φ., είχε μαχαιρώσει ένα παιδί του Κ. Αυτό δεν έγινε γνωστό ποτέ. Είχαν μαχαιρωθεί πριν ένα χρόνο περίπου. Εκεί επεμβήκαμε εμείς και ασχοληθήκαμε 3 μήνες για να τους τα βρούμε», είπε.

Ο «μεσίτης» συνομιλεί με τις δύο οικογένειες και καταγράφει τα αιτήματά τους, ωστόσο η αποστολή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

«Όταν μαχαίρωσαν οι Φ. τον Κ. η απαίτηση των Κ. ήταν ‘μαχαιρώσατε το παιδί; Θέλετε να κλείσουμε; Δεν υπάρχουν αστυνομίες, δεν υπάρχουν τίποτα, εδώ στη γειτονιά μας δεν σας θέμε. Πάρτε το σπίτι, πουλήστε το, δώστε το κάπου, εδώ δεν κάνετε’. Έτσι ξεκίνησε», πρόσθεσε.

Τότε προσπάθησε να παρέμβει και η αστυνομία, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο «μεσίτης» συνεχίζει τις επαφές και σε κάποια φάση οι προσπάθειές του δείχνουν να αποδίδουν: «Εκεί που τα βρήκαμε για να δεχτούν οι άλλοι το μαχαίρωμα και όλο αυτό είπανε: "πουλήστε το σπίτι, φύγετε από εδώ’. Αυτοί δεν πήγαν πουθενά και εκεί ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Του είπαν του Φ. να αγοράσουν το σπίτι, του είπαν να το εγκαταλείψει, του είπαν χίλια δυο, δεν το έκανε. Εκεί χρειάστηκε ισορροπία, εκεί δεν έγινε κάτι καλά, ίσως από εμάς, ίσως έπρεπε να απαιτήσουμε να φύγουν και να τα αποτελέσματα».

«Εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά»

Οι επαφές με τις δύο οικογένειες συνεχίζονταν, με ορισμένη πρόοδο κατά διαστήματα.

«Εμείς κλείσαμε την δουλειά: "μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου". Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι δουλειές για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά, δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα».

Η συμφωνία για σασμό πριν την αιματηρή μάχη

Ο «μεσίτης» τονίζει ότι το κλίμα στα Βορίζια πριν από περίπου ένα χρόνο ήταν διαφορετικό και πίστευε πως τα είχε καταφέρει.

«Σε αυτή την περίπτωση πήγαμε εμείς από μόνοι μας, καμία οικογένεια δεν θα πει σε κάποιον φτιάξε μου αυτό. Εμείς πήγαμε πάνω από 50 φορές πέρυσι το καλοκαίρι και τους έφερα στο μαγαζί μου 50-60 ανθρώπους και κάναμε το «εβίβα». Ένα χρόνο κράτησε όλο το έργο. Μέχρι τη βόμβα είχαν κλείσει αυτές οι 2 οικογένειες. Πέρυσι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είχε κλείσει όλο αυτό. Προχθές το βράδυ με το που μπήκε η βόμβα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί εκτεθήκαμε σε αυτό το θέμα. Κάποιος δεν μας σεβάστηκε».

Όσον αφορά την τοποθέτηση της βόμβας που πυροδότησε τη σύγκρουση: «Το Σάββατο, την ημέρα που τον σκοτώσανε, εκείνη την ημέρα θα βάφτιζε τα παιδιά ο σκοτωμένος. Έσκασε η βόμβα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι άνδρας, γυναίκα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και τρίτο άτομο που να είπε, ‘τώρα είναι η ώρα να σκοτωθούνε’. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν χρήματα, το αίμα δεν πληρώνεται με χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να δώσεις δίκιο ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, εκεί το χειρίστηκαν λάθος και οι 2 οικογένειες και να τα αποτελέσματα».

Ο «μεσίτης» πιστεύει ότι αν η υπόθεση είχε διαχειριστεί μόνο από τα μεγαλύτερα μέλη των οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική.

«Πρέπει να σεβόμαστε όταν λέμε ότι κλείνουμε με σασμό. Οι νέοι είναι το πρόβλημα. Οι πιο παλιοί όταν έδιναν τον λόγο τους και ζημιά να γινόταν δεν την ψάχνανε ποτέ σε αυτούς. Με τους νέους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αυτό που έγινε αυτό είναι το πιο ανησυχητικό».

Προηγούμενες προσπάθειες για σασμό είχαν γίνει πριν χρόνια μέσω μιας κουμπαριάς, αλλά το ζευγάρι χώρισε και οι διαφορές των οικογενειών μεγάλωσαν, με αποτέλεσμα η πρώτη μεγάλη προσπάθεια να μην ευδοκιμήσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

18:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο - Τι συζητήθηκε

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακόμιση» εργαζομένων: Η καινοτόμος λύση για απασχόληση όλον τον χρόνο στο Αίγιο

18:15ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Μόλις 3.000 βήματα την ημέρα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπόθεση «Σούντγκρεν»: «Ντροπή σου» - Οργισμένη απάντηση και μήνυση του Βόλου στον Σουηδό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη: Εργάτης παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CBS: «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

17:51ΠΟΛΤΟΣ

Το Far West στην Κρήτη

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Career-high κι ελπίδες για το Australian Open κέρδισε ο Σακελλαρίδης

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση - Αντιμέτωπος με θανατική ποινή ο δράστης

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

17:40LIFESTYLE

Anthony Hopkins: Η σύζυγός του λέει ότι έχει αυτισμό λόγω της εμμονής του με τους αριθμούς - Τι απαντά ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Τρία αδέλφια, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην παρουσιάστρια συνελήφθη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της - Βρέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εάν η Ρώμη συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ