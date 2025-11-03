Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

Ο άνθρωπος που επιχείρησε, μαζί με ακόμη επτά άτομα, να φέρει σασμό στα Βορίζια μεταξύ των δύο οικογενειών, σπάει τη σιωπή του. Ο άνδρας αποκάλυψε όλες τις ενέργειες του τελευταίου χρόνου με στόχο να χτίσει μια γέφυρα συμφιλίωσης, για το επεισόδιο που ανέβασε επικίνδυνα τη θερμοκρασία της αντιπαράθεσης και για την έκρηξη της βόμβας που οδήγησε στην αιματηρή σύγκρουση. Κάνει αυτοκριτική και παραμένει εμφανώς συγκλονισμένος.

Ο «μεσίτης» του σασμού είχε αναλάβει δράση πριν από πάνω από ένα χρόνο, με στόχο να αποτρέψει τα χειρότερα.

«Ξεκίνησε μια παρεξήγηση, είχαν τσακωθεί τα παιδιά τους, για τα κτηματικά. Ένα παιδί του Φ., είχε μαχαιρώσει ένα παιδί του Κ. Αυτό δεν έγινε γνωστό ποτέ. Είχαν μαχαιρωθεί πριν ένα χρόνο περίπου. Εκεί επεμβήκαμε εμείς και ασχοληθήκαμε 3 μήνες για να τους τα βρούμε», είπε.

Ο «μεσίτης» συνομιλεί με τις δύο οικογένειες και καταγράφει τα αιτήματά τους, ωστόσο η αποστολή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

«Όταν μαχαίρωσαν οι Φ. τον Κ. η απαίτηση των Κ. ήταν ‘μαχαιρώσατε το παιδί; Θέλετε να κλείσουμε; Δεν υπάρχουν αστυνομίες, δεν υπάρχουν τίποτα, εδώ στη γειτονιά μας δεν σας θέμε. Πάρτε το σπίτι, πουλήστε το, δώστε το κάπου, εδώ δεν κάνετε’. Έτσι ξεκίνησε», πρόσθεσε.

Τότε προσπάθησε να παρέμβει και η αστυνομία, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο «μεσίτης» συνεχίζει τις επαφές και σε κάποια φάση οι προσπάθειές του δείχνουν να αποδίδουν: «Εκεί που τα βρήκαμε για να δεχτούν οι άλλοι το μαχαίρωμα και όλο αυτό είπανε: "πουλήστε το σπίτι, φύγετε από εδώ’. Αυτοί δεν πήγαν πουθενά και εκεί ξεκίνησαν τα υπόλοιπα. Του είπαν του Φ. να αγοράσουν το σπίτι, του είπαν να το εγκαταλείψει, του είπαν χίλια δυο, δεν το έκανε. Εκεί χρειάστηκε ισορροπία, εκεί δεν έγινε κάτι καλά, ίσως από εμάς, ίσως έπρεπε να απαιτήσουμε να φύγουν και να τα αποτελέσματα».

«Εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά»

Οι επαφές με τις δύο οικογένειες συνεχίζονταν, με ορισμένη πρόοδο κατά διαστήματα.

«Εμείς κλείσαμε την δουλειά: "μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου". Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι δουλειές για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά, δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα».

Η συμφωνία για σασμό πριν την αιματηρή μάχη

Ο «μεσίτης» τονίζει ότι το κλίμα στα Βορίζια πριν από περίπου ένα χρόνο ήταν διαφορετικό και πίστευε πως τα είχε καταφέρει.

«Σε αυτή την περίπτωση πήγαμε εμείς από μόνοι μας, καμία οικογένεια δεν θα πει σε κάποιον φτιάξε μου αυτό. Εμείς πήγαμε πάνω από 50 φορές πέρυσι το καλοκαίρι και τους έφερα στο μαγαζί μου 50-60 ανθρώπους και κάναμε το «εβίβα». Ένα χρόνο κράτησε όλο το έργο. Μέχρι τη βόμβα είχαν κλείσει αυτές οι 2 οικογένειες. Πέρυσι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη είχε κλείσει όλο αυτό. Προχθές το βράδυ με το που μπήκε η βόμβα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί εκτεθήκαμε σε αυτό το θέμα. Κάποιος δεν μας σεβάστηκε».

Όσον αφορά την τοποθέτηση της βόμβας που πυροδότησε τη σύγκρουση: «Το Σάββατο, την ημέρα που τον σκοτώσανε, εκείνη την ημέρα θα βάφτιζε τα παιδιά ο σκοτωμένος. Έσκασε η βόμβα και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι άνδρας, γυναίκα, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να είναι και τρίτο άτομο που να είπε, ‘τώρα είναι η ώρα να σκοτωθούνε’. Σε αυτές τις υποθέσεις δεν υπάρχουν χρήματα, το αίμα δεν πληρώνεται με χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να δώσεις δίκιο ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, εκεί το χειρίστηκαν λάθος και οι 2 οικογένειες και να τα αποτελέσματα».

Ο «μεσίτης» πιστεύει ότι αν η υπόθεση είχε διαχειριστεί μόνο από τα μεγαλύτερα μέλη των οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική.

«Πρέπει να σεβόμαστε όταν λέμε ότι κλείνουμε με σασμό. Οι νέοι είναι το πρόβλημα. Οι πιο παλιοί όταν έδιναν τον λόγο τους και ζημιά να γινόταν δεν την ψάχνανε ποτέ σε αυτούς. Με τους νέους δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αυτό που έγινε αυτό είναι το πιο ανησυχητικό».

Προηγούμενες προσπάθειες για σασμό είχαν γίνει πριν χρόνια μέσω μιας κουμπαριάς, αλλά το ζευγάρι χώρισε και οι διαφορές των οικογενειών μεγάλωσαν, με αποτέλεσμα η πρώτη μεγάλη προσπάθεια να μην ευδοκιμήσει.

Διαβάστε επίσης