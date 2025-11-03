Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

Το αίτημά του για να παραστεί στη κηδεία του αδελφού του απορρίφθηκε

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου
Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης επισκέφθηκε μία ημέρα πριν το θάνατό του στα Βορίζια τους προφυλακισμένους συγγενείς του, τον αδελφό του, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Τίποτα δεν προμήνυε το αιματοκύλισμα που θα ακολουθούσε, τίποτα δεν προμήνυε ότι ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπαν ζωντανό.

Τα μαύρα μαντάτα δεν άργησαν να μαθευτούν στις φυλακές Αλικαρνασσού. Η είδηση για το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τραυματίες έγινε αστραπιαία γνωστή και πολύ γρήγορα οι τρεις πληροφορήθηκαν ότι ο ένας νεκρός ήταν ο δικός τους Φανούρης.

Ο αδερφός του ξεσήκωσε όλη τη φυλακή για να πάει στην κηδεία του 39χρονου, όμως, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο αρμόδιος εισαγγελέας απέρριψε το σχετικό αίτημα μεταγωγής του συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Σωφρονιστικοί και άλλοι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Έμοιαζε με θηρίο ανήμερο. Φώναζε να του ανοίξουν τις πόρτες να πάει στην κηδεία. Ήταν τέτοιο το ξέσπασμα του που κόντεψε να …γκρεμίσει όλη τη φυλακή, περιγράφουν στο Cretalive.gr έγκυρες πηγές ενημέρωσης.

