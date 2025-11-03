Κυβερνητικές πηγές για μακελειό στη Βορίζια: Δεν είναι άβατο - Διενεργούμε συνεχείς ελέγχους

Με αφορμή το μακελειό στη Βορίζια πηγές της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα άβατο, στην περιοχή γίνονται συχνά έλεγχοι.

Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι ήδη τον Σεπτέμβριο έγινε αστυνομική επιχείρηση κατ’ οίκον, καθώς υπήρχαν καταγγελίες για ζωοκλοπές.

«Δυστυχώς, συμπολίτες μας φτάνουν σε αυτό το ακραίο σημείο παραβατικότητας» τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν εξαρθρωθεί 139 εγκληματικές οργανώσεις:

«Όμως, αυτό το οποίο έχει αλλάξει, με βάση τα επίσημα δεδομένα, είναι η αντιμετώπιση της Πολιτείας. Οι αρχές υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κάνουν πράγματα που δεν έγιναν για πάρα πολλά χρόνια.

Εξαρθρώθηκαν 139 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες σε έναν χρόνο αυτό και σχηματίστηκε δικογραφία για 2.500 δράστες, 2.540 για την ακρίβεια.

Συνελήφθησαν οι 1.792 εξ’ αυτών και 600 είναι «μέσα», προφυλακίστηκαν. Είναι εγκληματικές οργανώσεις, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ειδεχθή εγκλήματα, τα οποία περιγράφονται, είτε είναι οικονομικά είτε είναι τέτοιες φύσεως εγκλήματα. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική».

