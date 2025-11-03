Ζαχαράκη: Μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία στα Βορίζια

Κλειστά είναι τα σχολεία στα Βορίζια μετά το μακελειό 

Newsbomb

Ζαχαράκη: Μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία στα Βορίζια
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη.

Mιλώντας στην τηλεόραση του Action24, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις βασικές κινήσεις στις οποίες προχωρά το Υπουργείο μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα.

«Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή είναι σε συνεννόηση μαζί με τον Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Το σχολείο είναι κλειστό για τις πρώτες τουλάχιστον μέρες της εβδομάδας. Τετάρτη ή Πέμπτη θα ξανανοίξει γιατί πρέπει πρώτα από όλα να αποκατασταθεί η τάξη και βέβαια αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα», ανέφερε η υπουργός και υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση ασφάλειας» για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο καθώς είναι παιδιά «ιδιαίτερα ευαίσθητης ηλικίας». «Υπάρχει και ένα αίσθημα ανησυχίας στους δασκάλους. Εμείς είμαστε εκεί να προστατεύσουμε όλο το κοινό, που είναι η μαθητική κοινότητα και οι δάσκαλοί μας», σημείωσε.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας θα μετακινηθεί στο χωριό ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μαζί με ομάδα ψυχολόγων που υπηρετούν στην περιοχή αλλά και με δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν ψυχολογικά τα παιδιά. Μάλιστα, σημείωσε ότι εάν κριθεί αναγκαίο, θα μεταβεί και η ίδια στην περιοχή.

Περεταίρω, η κυρία Ζαχαράκη προανήγγειλε την εκ νέου ενεργοποίηση των σχολών γονέων, που είχαν λειτουργήσει την προηγούμενη χρονιά, με στόχο να στηριχθούν οι οικογένειες των χωριών που δοκιμάζονται. «Είναι πολύ σημαντικό σε όλη την Ελλάδα και ακόμη περισσότερο σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις να υπάρχει σε δεύτερο χρόνο μια υποστηρικτική ομάδα που μπορούν να μιλούν οι γονείς για θέματα τα οποία τους απασχολούν, πόσο περισσότερο εκεί», σημείωσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01LIFESTYLE

H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Στα Χανιά ο Μικ Τζάγκερ: Οι εντυπώσεις του από την Κρήτη και η απάντηση για τα Ελγίνεια

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Όσο περισσότερα ξοδεύει η Δύση στο Κίεβο, τόσο περισσότερα εδάφη θα ανακτήσει η Ρωσία»

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική επίθεση κατά ανηλίκων στην Πάτρα: 15 άτομα χτύπησαν και τραυμάτισαν με κλειδιά δύο 16χρονους

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χειροπέδες στη γενική εισαγγελέα του στρατού μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με βασανιστήρια κατά Παλαιστινίου κρατουμένου

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πατέρας χάνει τις 3 κόρες του σε τροχαίο - Λεωφορείο θάφτηκε κάτω από τόνους χαλικιών

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με έξι προτάσεις η απάντηση Δούκα στον Ανδρουλάκη - Σε θετικό κλίμα η συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

19:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Επίσημο! Ορίστηκε η πρεμιέρα του Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για μακελειό στη Βορίζια: Δεν είναι άβατο - Διενεργούμε συνεχείς ελέγχους

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εύβοια - Βοσκός είχε δεχθεί επίθεση πριν λίγες μέρες

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του θύλακα - «Σκοτώσαμε δύο τρομοκράτες» ανακοίνωσαν οι IDF

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Επτά νεκροί από χιονοστιβάδα στο όρος Yalung Ri

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0: Πρώτη νίκη για Αρκάδες - Ουραγοί οι Κρητικοί

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Θεσσαλονίκη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έρχονται εντάλματα σύλληψης για τους καταζητούμενους - Δεν αποκλείεται να παραδοθούν

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη η 19χρονη έγκυος Βρετανίδα που κρατούνταν σε πρώην σοβιετική φυλακή στη Γεωργία για ναρκωτικά

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Στρατάκος: Ουδέποτε άσκησα πίεση για έκνομη πράξη - Δεν ήταν στις αρμοδιότητες μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατριχίλα από το μοιρολόι της χήρας του 39χρονου - Ρίχνει κατάρες και βγάζει κραυγές

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας

19:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονα καιρικά φαινόμενα έως μέσα Νοεμβρίου - Ποιες περιοχές θα είναι στο «κόκκινο» την Τρίτη

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

17:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για μακελειό στη Βορίζια: Δεν είναι άβατο - Διενεργούμε συνεχείς ελέγχους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ